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Alien написав:ну ось п.3 чудово вписується в можливість банку пред'явити претензії до спадкоємця через 2 роки.
кредитор отримував в банку зарплату чи пенсію?
Я не знаю. Знаю що спадкоємець не знав про борг а тому банку саме як кредитору нічого не повідомляв. Ну і дуже висока ймовірність, що в самому банку залишку грошових коштів померлого не було, бо згідно з повідомленням ТС банк визнає що про факт смерті позичальника отримав інформацію нещодавно, що було б неможливо якби в банк надсилались якісь повідомлення в рамках відкритої нотаріусом справи про спадок, як це зазвичай робиться у випадку якби померлий отримував у банку зарплатню чи якусь соціалку
ну так взнайте чи отримував з.п. або пенсію, якщо ні , тоді вони вправі заявити про вимоги до 3х років, якщо б 3 роки пройшло то можна було б відмахатися по терміну давності.
До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (стаття 1218 ЦК України). Не входять до складу спадщини права та обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема, особисті немайнові права, право на участь у товариствах, право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, право на аліменти, пенсію, допомогу та інші виплати за законом, будь-які інші зобов'язання, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця і не можуть бути виконані іншою особою (ст. 1219 ЦК України). Таким чином, це буде лише проблемою спадкоємця, якщо він не знав про кредит спадкодавця, а кредитор дізнався про прийняття спадщини.