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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1671167216731674

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 183
Більше десяти
13%
23
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
11%
21
В двох
13%
24
Користуюся одним
11%
20
В жодному
11%
21
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:35

  Alien написав:
  Raymond написав:
  Alien написав:ну ось п.3 чудово вписується в можливість банку пред'явити претензії до спадкоємця через 2 роки.


кредитор отримував в банку зарплату чи пенсію?

Я не знаю. Знаю що спадкоємець не знав про борг а тому банку саме як кредитору нічого не повідомляв. Ну і дуже висока ймовірність, що в самому банку залишку грошових коштів померлого не було, бо згідно з повідомленням ТС банк визнає що про факт смерті позичальника отримав інформацію нещодавно, що було б неможливо якби в банк надсилались якісь повідомлення в рамках відкритої нотаріусом справи про спадок, як це зазвичай робиться у випадку якби померлий отримував у банку зарплатню чи якусь соціалку



ну так взнайте чи отримував з.п. або пенсію, якщо ні , тоді вони вправі заявити про вимоги до 3х років, якщо б 3 роки пройшло то можна було б відмахатися по терміну давності.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:46

  V2 написав:Спадкоємець не знав про кредит.

До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (стаття 1218 ЦК України).
Не входять до складу спадщини права та обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема, особисті немайнові права, право на участь у товариствах, право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, право на аліменти, пенсію, допомогу та інші виплати за законом, будь-які інші зобов'язання, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця і не можуть бути виконані іншою особою (ст. 1219 ЦК України).
Таким чином, це буде лише проблемою спадкоємця, якщо він не знав про кредит спадкодавця, а кредитор дізнався про прийняття спадщини.
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:54

  Raymond написав:

ну так взнайте чи отримував з.п. або пенсію

Ви мені рекомендуєте взнати чи отримував покійний за чи соціалку? Бачу ви не надто уважно читали те що саме писав ТС... Тому й поради ваші надзвичайно "корисні".
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:07

  Alien написав:
  Raymond написав:

ну так взнайте чи отримував з.п. або пенсію

Ви мені рекомендуєте взнати чи отримував покійний за чи соціалку? Бачу ви не надто уважно читали те що саме писав ТС... Тому й поради ваші надзвичайно "корисні".



Якщо надзвичайно "корисні", то більше не писатиму. Читайте ЦК України, там все написано.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:08

СЕПи позависали :(
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:12

Хто знає , де є короткі депо в ГРН до 2х тижнів від 10% і більше
про сенс і укр.капітал відомо, а окрім них щось є цікаве?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:16

  J написав:СЕПи позависали :(
Після виконання переходу на СЕП 4.0 усієї БСУ очікується певний період стабілізації (можливо кілька тижнів).
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:39

  Raymond написав:Хто знає , де є короткі депо в ГРН до 2х тижнів від 10% і більше
про сенс і укр.капітал відомо, а окрім них щось є цікаве?


наприклад тут
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =505991663
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:44

  greenozon написав:
  Raymond написав:Хто знає , де є короткі депо в ГРН до 2х тижнів від 10% і більше
про сенс і укр.капітал відомо, а окрім них щось є цікаве?


наприклад тут
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =505991663



дякую, не густо, і є обмеження, або по суммі чи преміальна картка повинна бути.
Raymond
 
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