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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1672167316741675

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 183
Більше десяти
13%
23
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
11%
21
В двох
13%
24
Користуюся одним
11%
20
В жодному
11%
21
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  Raymond написав:ну так взнайте чи отримував з.п. або пенсію,


Не отримував!
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Повідомлень: 7862
З нами з: 03.07.09
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  #<1 ... 1672167316741675
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