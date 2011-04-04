мне, например, нужны не годовые, а 1-2хмесячныеStriker написав:
https://minfin.com.ua/ua/deposits/stats/
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 чер, 2023 10:04
мне, например, нужны не годовые, а 1-2хмесячные
Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:54
Свіжий огляд депо ставок малих банків
Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:11
чомусь одного з дрібних банків в списках немає, а шкода, там депо в грн пропонують 22%, а по карткам 10% і у валюті 5%
Додано: Суб 03 чер, 2023 08:08
Якого це?
Додано: Суб 03 чер, 2023 09:44
Коллеги, где наиболее низкие комиссии за обмен ветхих, со штампиками и т.п долларов? Тех долларов, которые ни одна зелёная тумба не хочет принимать...
Додано: Суб 03 чер, 2023 10:31
Приєднуюсь до запитання: хто цей невідомий скромний багатій?
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