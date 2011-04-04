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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1709171017111712

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 197
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
11%
22
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
21
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 10:04

  Striker написав:
  Evgeny написав:Коллеги, где еще недавно ставки подросли по гривне ?

https://minfin.com.ua/ua/deposits/stats/
мне, например, нужны не годовые, а 1-2хмесячные
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:54

Свіжий огляд депо ставок малих банків

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-310523/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:11

  greenozon написав:Свіжий огляд депо ставок малих банків

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-310523/



чомусь одного з дрібних банків в списках немає, а шкода, там депо в грн пропонують 22%, а по карткам 10% і у валюті 5%
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 08:08

  Raymond написав:
  greenozon написав:Свіжий огляд депо ставок малих банків

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-310523/



чомусь одного з дрібних банків в списках немає, а шкода, там депо в грн пропонують 22%, а по карткам 10% і у валюті 5%

Якого це?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:44

Коллеги, где наиболее низкие комиссии за обмен ветхих, со штампиками и т.п долларов? Тех долларов, которые ни одна зелёная тумба не хочет принимать...
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:31

  1finanсier написав:
  Raymond написав:
  greenozon написав:Свіжий огляд депо ставок малих банків

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-310523/



чомусь одного з дрібних банків в списках немає, а шкода, там депо в грн пропонують 22%, а по карткам 10% і у валюті 5%

Якого це?

Приєднуюсь до запитання: хто цей невідомий скромний багатій?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 11:10

22% ще не бачив в жодному банку на моменті,
це або "депозит під клієнта" - тобто без гарантій ФГВФО
або дуже вузькі умови типу від 1-2-5 М грн
greenozon
 
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