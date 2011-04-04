Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 чер, 2023 10:04
мне, например, нужны не годовые, а 1-2хмесячные
flysoulfly
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:54
greenozon
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:11
чомусь одного з дрібних банків в списках немає, а шкода, там депо в грн пропонують 22%, а по карткам 10% і у валюті 5%
Raymond
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Додано: Суб 03 чер, 2023 08:08
Raymond написав:
чомусь одного з дрібних банків в списках немає, а шкода, там депо в грн пропонують 22%, а по карткам 10% і у валюті 5%
Якого це?
1finanсier
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Додано: Суб 03 чер, 2023 09:44
Коллеги, где наиболее низкие комиссии за обмен ветхих, со штампиками и т.п долларов? Тех долларов, которые ни одна зелёная тумба не хочет принимать...
la9
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:31
1finanсier написав: Raymond написав:
чомусь одного з дрібних банків в списках немає, а шкода, там депо в грн пропонують 22%, а по карткам 10% і у валюті 5%
Якого це?
Приєднуюсь до запитання: хто цей невідомий скромний багатій?
Искатель
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:10
22% ще не бачив в жодному банку на моменті,
це або "депозит під клієнта" - тобто без гарантій ФГВФО або дуже вузькі умови типу від 1-2-5 М грн
greenozon
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Додано: Пон 05 чер, 2023 01:05
Grand Touring
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Додано: Вів 06 чер, 2023 09:21
1finanсier написав: Raymond написав:
чомусь одного з дрібних банків в списках немає, а шкода, там депо в грн пропонують 22%, а по карткам 10% і у валюті 5%
Якого це?
банк фамільний, депо на 95 днів під 22%, але мін сумма від 1М
Raymond
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Додано: Вів 06 чер, 2023 10:11
дякую
навіть не знав що такий банк є...
але дивний - 1 відділення на всю країну
останні новини на сайті від 2022 року..
ледве знайшов їх депозитну програму
https://www.fbank.com.ua/index.php?p=26
greenozon
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