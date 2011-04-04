greenozon
зате виявився живучий за Дельту, Аркаду, Фідо, Михайлівського, ФІн ініціативу і т.д., здається вже біля 100 банків накрилося, аби не більше.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 чер, 2023 10:21
greenozon
зате виявився живучий за Дельту, Аркаду, Фідо, Михайлівського, ФІн ініціативу і т.д., здається вже біля 100 банків накрилося, аби не більше.
Додано: Вів 06 чер, 2023 11:18
та я ж не проти
єдине що охоплення лише 1 відділення на всю країну (і мабуть відсутність будь-яких дистанційних каналів роботи чи навіть моб. додатку) дуже сильно нівелюють цю перевагу... в 22%
Додано: Вів 06 чер, 2023 12:17
згоден, ще треба мати мін сумму аж 1М і в грн!
А 3 місяці перед осінью , бо закінчиться депо в середині вересня, то потрібно мати сталеві нерви!
Додано: Вів 06 чер, 2023 12:58
щодо скандального листа НБУ про моніторинг п2п
(увага на відео!)
Додано: Вів 06 чер, 2023 15:29
НБУ впаяв багато штрафів
деяким банкам дуже навіть сильно
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