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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1710171117121713

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 197
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
11%
22
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
21
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:21

greenozon
зате виявився живучий за Дельту, Аркаду, Фідо, Михайлівського, ФІн ініціативу і т.д., здається вже біля 100 банків накрилося, аби не більше.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:18

  Raymond написав:greenozon
зате виявився живучий за Дельту, Аркаду, Фідо, Михайлівського, ФІн ініціативу і т.д., здається вже біля 100 банків накрилося, аби не більше.


та я ж не проти :)
єдине що охоплення лише 1 відділення на всю країну (і мабуть відсутність будь-яких дистанційних каналів роботи чи навіть моб. додатку) дуже сильно нівелюють цю перевагу... в 22%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 12:17

  greenozon написав:
  Raymond написав:greenozon
зате виявився живучий за Дельту, Аркаду, Фідо, Михайлівського, ФІн ініціативу і т.д., здається вже біля 100 банків накрилося, аби не більше.


та я ж не проти :)
єдине що охоплення лише 1 відділення на всю країну (і мабуть відсутність будь-яких дистанційних каналів роботи чи навіть моб. додатку) дуже сильно нівелюють цю перевагу... в 22%

згоден, ще треба мати мін сумму аж 1М і в грн!
А 3 місяці перед осінью , бо закінчиться депо в середині вересня, то потрібно мати сталеві нерви!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 12:58

щодо скандального листа НБУ про моніторинг п2п

(увага на відео!)


https://sud.ua/uk/news/video/272467-chl ... ntov-video
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 15:29

НБУ впаяв багато штрафів
деяким банкам дуже навіть сильно

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:45

  Raymond написав:,

банк фамільний, депо на 95 днів під 22%, але мін сумма від 1М


Порядок внесення вкладу вкладником: шляхом перерахування коштів із поточного рахунку, відкритого у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», на депозитний рахунок, зазначений у депозитному договорі


Тарифи ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб

Приймання готівки для зарахування на рахунок клієнта:в національній валюті, від 100 тис. грн./міс. 0,5% від суми

Порядок повернення вкладу банком : шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Вкладника, відкритий у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

Тарифи ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб

Видача готівки з рахунку клієнта:
в національній валюті, від 100 тис. грн./міс. 0,5% від суми
J
 
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