Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Raymond написав:J ох ці ж банки, щось понавидумують аби до себе заманити, недаремно кажуть чорт міститься в деталях.
Именно:
Відкриття першого поточного рахунку - 25,00 грн.
Абонентська плата за обслуговування рахунку** - Входить до вартості відкриття рахунку
Приймання готівки для зарахування на рахунок клієнта: в національній валюті, до 100 тис. грн./міс. - Входить до вартості абонентської плати за обслуговування рахунку
Видача готівки з рахунку клієнта: в національній валюті, до 100 тис. грн./міс.- Входить до вартості абонентської плати за обслуговування рахунку
Розрахункове обслуговування в національній валюті Виконання платіжного доручення, отриманого за системою «Клієнт-Банк «Tiny», або на паперовому носії:... - за межі межі ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»:... від 100 000,00 грн. - 12,00 грн.
Про входящий СЭП ничего не написано. Надо полагать, что на шару.
Ну и мелкий, но приятный бонус, которым большинство банков похвастаться не может:
Нарахування відсотків на залишок на поточному рахунку *******: в національній валюті - 3,00%
Так что я б зашёл. Но ехать только ради этого в Киев всё же лениво.
Raymond написав:J ох ці ж банки, щось понавидумують аби до себе заманити, недаремно кажуть чорт міститься в деталях.
Именно:
Відкриття першого поточного рахунку - 25,00 грн.
Абонентська плата за обслуговування рахунку** - Входить до вартості відкриття рахунку
Приймання готівки для зарахування на рахунок клієнта: в національній валюті, до 100 тис. грн./міс. - Входить до вартості абонентської плати за обслуговування рахунку
Видача готівки з рахунку клієнта: в національній валюті, до 100 тис. грн./міс.- Входить до вартості абонентської плати за обслуговування рахунку
Розрахункове обслуговування в національній валюті Виконання платіжного доручення, отриманого за системою «Клієнт-Банк «Tiny», або на паперовому носії:... - за межі межі ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»:... від 100 000,00 грн. - 12,00 грн.
Про входящий СЭП ничего не написано. Надо полагать, что на шару.
Ну и мелкий, но приятный бонус, которым большинство банков похвастаться не может:
Нарахування відсотків на залишок на поточному рахунку *******: в національній валюті - 3,00%
Так что я б зашёл. Но ехать только ради этого в Киев всё же лениво.
а как бесплатное пополнение \ снятие 100 тис. грн./міс. нам помогает, если минимальная сумма депо в 10 раз больше ?
J написав:а как бесплатное пополнение \ снятие 100 тис. грн./міс. нам помогает, если минимальная сумма депо в 10 раз больше ?
Ну можно 10 месяцев предварительно заносить на счёт, потом 10 месяцев выносить Но вообще это я привёл для уточнения, что 0.5% за операции с наличкой тоже действуют не всегда, поэтому на мелких суммах можно даже и туда с наличкой бегать, если уж хочется. А на миллионе 12 грн суммарных затрат на СЭП уже не кажутся таким уж разорением. Если так уж охота заниматься физкультурой с авоськами кэша, то конвертация нал-безнал по гривне нынче не дорого: в том же Райфе шаровая в обе стороны и без лимитов.