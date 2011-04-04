ось вам бонус (отримав по пошті)
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Щиро дякую за довіру! За всі 9 років програми ви стали справжніми друзями. А у такий день я не можу залишити друзів без подарунку.
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Вкажіть промокод HTDOU4N у заявку на участь в акції з 09.06.23 по 30.06.23
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Зверніть увагу!
Промокод діє до 30.06.23 включно. Підтвердити депозит необхідно протягом 30 днів дії заявки. Бонус та винагорода за промокод буде виплачена тільки при дотриманні умов акції