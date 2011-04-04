RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1711171217131714

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 197
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
11%
22
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
21
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:54

Друзі! хто ще грає в гру "Бонус до депозиту"
https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/

ось вам бонус (отримав по пошті)

---

Наші досягнення та успіхи – це, передусім, ваші заслуги! Саме ваші відгуки та пропозиції постійно надихають вдосконалюватись та рухатися вперед.
HTDOU4N

Щиро дякую за довіру! За всі 9 років програми ви стали справжніми друзями. А у такий день я не можу залишити друзів без подарунку.
HTDOU4N

Ловіть промокод HTDOU4N на 200 грн, який буде діяти 🔹 з 09.06.23 по 30.06.23 🔹 по будь-якому банку-учаснику акції!
Умови, як завжди, прості:

Вкажіть промокод HTDOU4N у заявку на участь в акції з 09.06.23 по 30.06.23
Відкрийте депозит в обраному вами банку
Надішліть підтвердження вкладу протягом 30 днів дії заявки
Отримайте бонус та +200 грн протягом 32 днів

Зверніть увагу!

Промокод діє до 30.06.23 включно. Підтвердити депозит необхідно протягом 30 днів дії заявки. Бонус та винагорода за промокод буде виплачена тільки при дотриманні умов акції
greenozon
 
Повідомлень: 15157
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:53

Скажите, у кого +/- не самые конские комиссии за обмен ветхих долларов?
la9
 
Повідомлень: 2464
З нами з: 02.07.09
Подякував: 469 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 21:29

  la9 написав:Скажите, у кого +/- не самые конские комиссии за обмен ветхих долларов?

Треба уточнити - наприклад білі міняють на сині з доплатою 8 грн. Що з вашими купюрами та наведіть приклад який відсоток вас задовольнить
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13382
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1711171217131714
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 244349
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 101595
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 32061
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1164)
09.06.2023 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.