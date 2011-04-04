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la9 написав:У меня три купюры 2004, вроде, предыдущего образца, которые зелёные тумбы не хотят принимать. За 10% реально?
Временная паника и спек. менял. У нас в стране постоянно что то происходит. Затем утихает и переключаемся на др.темы. Это уже судороги у менял. Вначале были покупки дороже только синих. Решили тему раздуть выше и теперь вариант минус 30%. У них на руках дол.ещё остались в сейфах по 40. Все ждали 50 и хотели скинутся. Теперь надо уровнять им курсы 40 и 37, поэтому и решили нагреться на теме годов. Да и народ стал меньше покупать валюту, ажиотаж прошёл и все ждут уже не 50, возможна и ревальвация к отметке 30. Чего чего а валюты НБУ уже держит в рез.фонде каласальную сумму. А если на фронте всё пойдёт по плану, то вливаний будет ещё больше.
la9 написав:У меня три купюры 2004, вроде, предыдущего образца, которые зелёные тумбы не хотят принимать. За 10% реально?
Временная паника и спек. менял. У нас в стране постоянно что то происходит. Затем утихает и переключаемся на др.темы. Это уже судороги у менял. Вначале были покупки дороже только синих. Решили тему раздуть выше и теперь вариант минус 30%. У них на руках дол.ещё остались в сейфах по 40. Все ждали 50 и хотели скинутся. Теперь надо уровнять им курсы 40 и 37, поэтому и решили нагреться на теме годов. Да и народ стал меньше покупать валюту, ажиотаж прошёл и все ждут уже не 50, возможна и ревальвация к отметке 30. Чего чего а валюты НБУ уже держит в рез.фонде каласальную сумму. А если на фронте всё пойдёт по плану, то вливаний будет ещё больше.
Або не буде,підтягнуть податки,і все буде Гєтьманцевщіна