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--- Сьогодні найбільш ходовими доларами є купюри номіналом 1, 5, 10, 20 і 100 доларів. Але в обігу є банкноти іншого номіналу. Так, наприклад, є 2 долара, однак це досить рідкісна купюра, тому, якщо такий зелений папірець потрапила в руки знаючої людини, то вона її прибереже.
Крім того, є купюри номіналом 500, 1000, 5000, 10 000 і навіть 100 000 доларів. Але про них мало хто знає, і більш того, далеко не всі громадяни США тримали їх у руках. І вже тим більше 100 тисяч доларів. На це є ряд причин.
greenozon написав:хтось бачив в житті купюри більші за 100 уо?
--- Сьогодні найбільш ходовими доларами є купюри номіналом 1, 5, 10, 20 і 100 доларів. Але в обігу є банкноти іншого номіналу. Так, наприклад, є 2 долара, однак це досить рідкісна купюра, тому, якщо такий зелений папірець потрапила в руки знаючої людини, то вона її прибереже.
Крім того, є купюри номіналом 500, 1000, 5000, 10 000 і навіть 100 000 доларів. Але про них мало хто знає, і більш того, далеко не всі громадяни США тримали їх у руках. І вже тим більше 100 тисяч доларів. На це є ряд причин.
greenozon написав:хтось бачив в житті купюри більші за 100 уо?
--- Сьогодні найбільш ходовими доларами є купюри номіналом 1, 5, 10, 20 і 100 доларів. Але в обігу є банкноти іншого номіналу. Так, наприклад, є 2 долара, однак це досить рідкісна купюра, тому, якщо такий зелений папірець потрапила в руки знаючої людини, то вона її прибереже.
Крім того, є купюри номіналом 500, 1000, 5000, 10 000 і навіть 100 000 доларів. Але про них мало хто знає, і більш того, далеко не всі громадяни США тримали їх у руках. І вже тим більше 100 тисяч доларів. На це є ряд причин.