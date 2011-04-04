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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 197
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
11%
22
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
21
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:42

хтось бачив в житті купюри більші за 100 уо? :)

---
Сьогодні найбільш ходовими доларами є купюри номіналом 1, 5, 10, 20 і 100 доларів. Але в обігу є банкноти іншого номіналу. Так, наприклад, є 2 долара, однак це досить рідкісна купюра, тому, якщо такий зелений папірець потрапила в руки знаючої людини, то вона її прибереже.

Крім того, є купюри номіналом 500, 1000, 5000, 10 000 і навіть 100 000 доларів. Але про них мало хто знає, і більш того, далеко не всі громадяни США тримали їх у руках. І вже тим більше 100 тисяч доларів. На це є ряд причин.

https://mapme.club/poradi/6461-vona-isn ... -ssha.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:51

  greenozon написав:хтось бачив в житті купюри більші за 100 уо? :)

---
Сьогодні найбільш ходовими доларами є купюри номіналом 1, 5, 10, 20 і 100 доларів. Але в обігу є банкноти іншого номіналу. Так, наприклад, є 2 долара, однак це досить рідкісна купюра, тому, якщо такий зелений папірець потрапила в руки знаючої людини, то вона її прибереже.

Крім того, є купюри номіналом 500, 1000, 5000, 10 000 і навіть 100 000 доларів. Але про них мало хто знає, і більш того, далеко не всі громадяни США тримали їх у руках. І вже тим більше 100 тисяч доларів. На це є ряд причин.

https://mapme.club/poradi/6461-vona-isn ... -ssha.html

У мене були купюри по 500 євро. Ледь здихався
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 17:26

  Investor_K написав:
  greenozon написав:хтось бачив в житті купюри більші за 100 уо? :)

---
Сьогодні найбільш ходовими доларами є купюри номіналом 1, 5, 10, 20 і 100 доларів. Але в обігу є банкноти іншого номіналу. Так, наприклад, є 2 долара, однак це досить рідкісна купюра, тому, якщо такий зелений папірець потрапила в руки знаючої людини, то вона її прибереже.

Крім того, є купюри номіналом 500, 1000, 5000, 10 000 і навіть 100 000 доларів. Але про них мало хто знає, і більш того, далеко не всі громадяни США тримали їх у руках. І вже тим більше 100 тисяч доларів. На це є ряд причин.

https://mapme.club/poradi/6461-vona-isn ... -ssha.html

У мене були купюри по 500 євро. Ледь здихався
в мене було 500000 купонів, зараз це рідкісне явище
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 17:59

В магазинах пробували розрахуватися?
Investor_K
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