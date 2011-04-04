Додано: Нед 11 чер, 2023 20:11

Суд заарештував власника банку «Український капітал»

Неділя, 11 червня 2023 16:57

Автор Фінансовий клуб

Вищий антикорупційний суд 11 червня заарештував керівника «Батьківщини» у Полтавській облраді, власника банку «Український капітал» Сергія Бєлашова із заставою у 30 млн грн.



Слідчий суддя Віктор Маслов обрав тримання під вартою полтавському бізнесмену Сергію Бєлашову, який очолює фракцію «Батьківщини» у Полтавській облраді та є власником банку «Український капітал».



Також суддя призначив альтернативну заставу у 30 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.



Запобіжний захід діятиме до 9 серпня включно.



За даними НБУ, Сергію Бєлашову належить 48,9196% акцій банку «Український капітал», його дружині Ліліані Бєлашовій – 19,9999%, сестрі дружині Євгенії Федорович – 21,3864%, матері дружини Дарії Злидар – 1,5%.



При цьому прокурор САП просив призначити понад 120 млн грн альтернативної застави, а захист наполягав, що підозра необґрунтована і тримання під вартою Бєлашова, який з 2009 року має інвалідність 2 групи, порушує Конвенцію і матиме ознаки катування.



Детективи НАБУ з'ясували, що з грудня 2016-го по січень 2020 року службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» Укрзалізниці у змові з представниками газових компаній організували закупівлі газу в обхід тендерних процедур.



За версією слідства, учасники схеми узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка у різні періоди становила від 200 до 1000 грн на 1000 кубометрів. При цьому службові особи Укрзалізниці свідомо приховували вигідніші цінові пропозиції, які надходили від учасників ринку газу, фактично надавши перевагу двом компаніям. Отримані хабарі розподілялись між широким колом учасників злочинної змови.



НАБУ та САП підозрюють Бєлашова у справі щодо махінацій із закупівлями газу для потреб Укрзалізниці. Слідство вважає, що до схеми, яка нібито завдала 206 млн грн збитків, була активно залучення компанія «Скела терціум».



«Скела терціум» володіє 21,3864% акцій банку «Український капітал». Ця компанія на 75% належить Євгенії Федорович, на 25% – Сергію Непом'ящєму.



Бєлашова прийшов брати на поруки депутатський десант із Батьківщини на чолі із Юлією Тимошенко. Також прибули Валентин Наливайченко, Іван Крулько, Вадим Івченко, Іван Кириленко та інші.



Лідерка Батьківщини заявила, що це провадження «колосальний махровий непрофесіоналізм або жорстко замовна справа». «Комерційна структура дала пропозицію, а «Укрзалізниця» визначає самостійно, купувати газ чи ні. Тому для мене дивно, що така справа взагалі народилася. Ціна на газ була не просто ринкова, а ціна, яка потрапляла майже в десятку регульованої ціни», – обурювалась Тимошенко.



Нардепка додала, що вони створили цілу аналітичну групу, яка вивчила всі документи із відкритого доступу і «прийшла до висновку, що немає навіть події злочину». Тимошенко згадувала рішення ЄСПЛ щодо неї, який теж вказав, що події злочину не було.



Тимошенко згадала про те, що вона і інші депутати приймали закон про НАБУ і про ВАКС, але «ніколи не підозрювали, що ці органи будуть зловживати». На її думку, в Україні мегакорупція, а «керівник НАБУ повністю контролюється Офісом Президента».



Нардепка пообіцяла особисто зустрітися з послами G7 і пройти кожен пункт цієї справи, підняти питання про НАБУ на погоджувальній раді в Раді, а її колеги Сергій Соболєв і Сергій Власенко піднімуть цю справу на ПАРЄ.