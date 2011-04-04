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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 чер, 2023 14:23
Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
наприклад, є 2 долара
, однак це досить рідкісна купюра, тому, якщо такий зелений папірець потрапила в руки знаючої людини, то вона її прибереже
та ладно...
эээх, "...где мои кхм
надцадь лет?" - в 90х такие были нередко.
продам 2 бакса за 100 баксов 1996года))
Обмін на дві по уан долар 2017 року
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