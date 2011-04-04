Игорь Алексеевич написав:
продам 2 бакса за 100 баксов 1996года))
Обмін на дві по уан долар 2017 року
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 чер, 2023 14:23
Обмін на дві по уан долар 2017 року
Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:41
а по депозитам в евро (сльозы, да... но абы не дома) сейчас на 1-2-3 месяца какая пятьорка банков-лидеров ( Сенс, МТБ,..... ? )
Может за большую сумму где добавка % или за пролонгацию(бывшего конвертдепо,например)
Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:52
Валюту сегодня в банках держат не ради процентов, а ради того, что бы ваш сундук дома не превратился в пепел или не поплыл по воде, как подушки и сундуки с валютой не поплыли сейчас на юге по Днепру..((
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