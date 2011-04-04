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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1713171417151716

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 198
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
21
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:23

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав: наприклад, є 2 долара, однак це досить рідкісна купюра, тому, якщо такий зелений папірець потрапила в руки знаючої людини, то вона її прибереже
та ладно...
эээх, "...где мои кхмнадцадь лет?" - в 90х такие были нередко.

продам 2 бакса за 100 баксов 1996года))

Обмін на дві по уан долар 2017 року
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:41

а по депозитам в евро (сльозы, да... но абы не дома) сейчас на 1-2-3 месяца какая пятьорка банков-лидеров :?: ( Сенс, МТБ,..... ? )
Может за большую сумму где добавка % или за пролонгацию(бывшего конвертдепо,например) :?:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:52

  flysoulfly написав:а по депозитам в евро (сльозы, да... но абы не дома) сейчас на 1-2-3 месяца какая пятьорка банков-лидеров :?: ( Сенс, МТБ,..... ? )
Может за большую сумму где добавка % или за пролонгацию(бывшего конвертдепо,например) :?:

Валюту сегодня в банках держат не ради процентов, а ради того, что бы ваш сундук дома не превратился в пепел или не поплыл по воде, как подушки и сундуки с валютой не поплыли сейчас на юге по Днепру..((
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:34

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:а по депозитам в евро (сльозы, да... но абы не дома) сейчас на 1-2-3 месяца какая пятьорка банков-лидеров :?: ( Сенс, МТБ,..... ? )
Может за большую сумму где добавка % или за пролонгацию(бывшего конвертдепо,например) :?:

Валюту сегодня в банках держат не ради процентов, а ради того, что бы ваш сундук дома не превратился в пепел или не поплыл по воде, как подушки и сундуки с валютой не поплыли сейчас на юге по Днепру..((
тим хто у Карпатах, зайнятися контрабандою,тому що біля кордону
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:29

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:а по депозитам в евро (сльозы, да... но абы не дома) сейчас на 1-2-3 месяца какая пятьорка банков-лидеров :?: ( Сенс, МТБ,..... ? )
Может за большую сумму где добавка % или за пролонгацию(бывшего конвертдепо,например) :?:

Валюту сегодня в банках держат не ради процентов, а ради того, что бы ваш сундук дома не превратился в пепел или не поплыл по воде, как подушки и сундуки с валютой не поплыли сейчас на юге по Днепру..((

Дві сторони однієї медалі там попливли Дніпром, тут теж можуть спливти, вихід тільки рубом.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  Прораб написав:Дві сторони однієї медалі там попливли Дніпром, тут теж можуть спливти, вихід тільки рубом.

В банках по любому, хоть в грн отдадут. А вот сундуки и подушки уже навсегда уплыли. Хотя ниже по течению кому то может и приплывёт у.е. Одни стали беднее, др. богаче.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:32

Игорь Алексеевич
Завтра зранку прокинеться Гетьманцев і вирішить побрити як кіпріотів, бо в країні війна, що тоді скаже геніальний стратег?
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