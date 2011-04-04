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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 чер, 2023 14:23
Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
наприклад, є 2 долара
, однак це досить рідкісна купюра, тому, якщо такий зелений папірець потрапила в руки знаючої людини, то вона її прибереже
та ладно...
эээх, "...где мои кхм
надцадь лет?" - в 90х такие были нередко.
продам 2 бакса за 100 баксов 1996года))
Обмін на дві по уан долар 2017 року
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:41
а по депозитам в евро (сльозы, да... но абы не дома) сейчас на 1-2-3 месяца какая пятьорка банков-лидеров
( Сенс, МТБ,..... ? )
Может за бо
льшую сумму где добавка % или за пролонгацию(бывшего конвертдепо,например)
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:52
flysoulfly написав:
а по депозитам в евро (сльозы, да... но абы не дома) сейчас на 1-2-3 месяца какая пятьорка банков-лидеров
( Сенс, МТБ,..... ? )
Может за бо
льшую сумму где добавка % или за пролонгацию(бывшего конвертдепо,например)
Валюту сегодня в банках держат не ради процентов, а ради того, что бы ваш сундук дома не превратился в пепел или не поплыл по воде, как подушки и сундуки с валютой не поплыли сейчас на юге по Днепру..((
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:34
Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав:
а по депозитам в евро (сльозы, да... но абы не дома) сейчас на 1-2-3 месяца какая пятьорка банков-лидеров
( Сенс, МТБ,..... ? )
Может за бо
льшую сумму где добавка % или за пролонгацию(бывшего конвертдепо,например)
Валюту сегодня в банках держат не ради процентов, а ради того, что бы ваш сундук дома не превратился в пепел или не поплыл по воде, как подушки и сундуки с валютой не поплыли сейчас на юге по Днепру..((
тим хто у Карпатах, зайнятися контрабандою,тому що біля кордону
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:29
Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав:
а по депозитам в евро (сльозы, да... но абы не дома) сейчас на 1-2-3 месяца какая пятьорка банков-лидеров
( Сенс, МТБ,..... ? )
Может за бо
льшую сумму где добавка % или за пролонгацию(бывшего конвертдепо,например)
Валюту сегодня в банках держат не ради процентов, а ради того, что бы ваш сундук дома не превратился в пепел или не поплыл по воде, как подушки и сундуки с валютой не поплыли сейчас на юге по Днепру..((
Дві сторони однієї медалі там попливли Дніпром, тут теж можуть спливти, вихід тільки рубом.
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Прораб
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:40
Прораб написав:
Дві сторони однієї медалі там попливли Дніпром, тут теж можуть спливти, вихід тільки рубом.
В банках по любому, хоть в грн отдадут. А вот сундуки и подушки уже навсегда уплыли. Хотя ниже по течению кому то может и приплывёт у.е. Одни стали беднее, др. богаче.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:32
Игорь Алексеевич
Завтра зранку прокинеться Гетьманцев і вирішить побрити як кіпріотів, бо в країні війна, що тоді скаже геніальний стратег?
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klug
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:03
klug написав:Игорь Алексеевич
Завтра зранку прокинеться Гетьманцев і вирішить побрити як кіпріотів, бо в країні війна, що тоді скаже геніальний стратег?
Война уже полтора года и каких то потрясений в банках не было. Были только басни и пугалки у кого в кармане 000 монет))
Стратеги не плохо покрутили карусель и теперь крутят грн.дело. И стране хорошо, т.к. идёт отчисление 19,5% и люди на депозитах зарабатывают.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:24
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