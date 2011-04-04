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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1714171517161717>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 198
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
21
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:23

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав: наприклад, є 2 долара, однак це досить рідкісна купюра, тому, якщо такий зелений папірець потрапила в руки знаючої людини, то вона її прибереже
та ладно...
эээх, "...где мои кхмнадцадь лет?" - в 90х такие были нередко.

продам 2 бакса за 100 баксов 1996года))

Обмін на дві по уан долар 2017 року
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:41

а по депозитам в евро (сльозы, да... но абы не дома) сейчас на 1-2-3 месяца какая пятьорка банков-лидеров :?: ( Сенс, МТБ,..... ? )
Может за большую сумму где добавка % или за пролонгацию(бывшего конвертдепо,например) :?:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:52

  flysoulfly написав:а по депозитам в евро (сльозы, да... но абы не дома) сейчас на 1-2-3 месяца какая пятьорка банков-лидеров :?: ( Сенс, МТБ,..... ? )
Может за большую сумму где добавка % или за пролонгацию(бывшего конвертдепо,например) :?:

Валюту сегодня в банках держат не ради процентов, а ради того, что бы ваш сундук дома не превратился в пепел или не поплыл по воде, как подушки и сундуки с валютой не поплыли сейчас на юге по Днепру..((
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:34

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:а по депозитам в евро (сльозы, да... но абы не дома) сейчас на 1-2-3 месяца какая пятьорка банков-лидеров :?: ( Сенс, МТБ,..... ? )
Может за большую сумму где добавка % или за пролонгацию(бывшего конвертдепо,например) :?:

Валюту сегодня в банках держат не ради процентов, а ради того, что бы ваш сундук дома не превратился в пепел или не поплыл по воде, как подушки и сундуки с валютой не поплыли сейчас на юге по Днепру..((
тим хто у Карпатах, зайнятися контрабандою,тому що біля кордону
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:29

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:а по депозитам в евро (сльозы, да... но абы не дома) сейчас на 1-2-3 месяца какая пятьорка банков-лидеров :?: ( Сенс, МТБ,..... ? )
Может за большую сумму где добавка % или за пролонгацию(бывшего конвертдепо,например) :?:

Валюту сегодня в банках держат не ради процентов, а ради того, что бы ваш сундук дома не превратился в пепел или не поплыл по воде, как подушки и сундуки с валютой не поплыли сейчас на юге по Днепру..((

Дві сторони однієї медалі там попливли Дніпром, тут теж можуть спливти, вихід тільки рубом.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  Прораб написав:Дві сторони однієї медалі там попливли Дніпром, тут теж можуть спливти, вихід тільки рубом.

В банках по любому, хоть в грн отдадут. А вот сундуки и подушки уже навсегда уплыли. Хотя ниже по течению кому то может и приплывёт у.е. Одни стали беднее, др. богаче.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:32

Игорь Алексеевич
Завтра зранку прокинеться Гетьманцев і вирішить побрити як кіпріотів, бо в країні війна, що тоді скаже геніальний стратег?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:03

  klug написав:Игорь Алексеевич
Завтра зранку прокинеться Гетьманцев і вирішить побрити як кіпріотів, бо в країні війна, що тоді скаже геніальний стратег?
Война уже полтора года и каких то потрясений в банках не было. Были только басни и пугалки у кого в кармане 000 монет))
Стратеги не плохо покрутили карусель и теперь крутят грн.дело. И стране хорошо, т.к. идёт отчисление 19,5% и люди на депозитах зарабатывают.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:24

депозитний огляд, малі банки

https://minfin.com.ua/ua/2023/06/14/107414258/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 21:34

  Игорь Алексеевич написав:
  Прораб написав:Дві сторони однієї медалі там попливли Дніпром, тут теж можуть спливти, вихід тільки рубом.

В банках по любому, хоть в грн отдадут. А вот сундуки и подушки уже навсегда уплыли. Хотя ниже по течению кому то может и приплывёт у.е. Одни стали беднее, др. богаче.

"по любому" (хоч би там як) це занадто самовпевнений висновок.
— Послухай, чи були у вас нещасні випадки на будівництві?
— Ні, поки що жодного не було...

Якщо управлінню коштами в подібній ситуації більше довіряєш тому, кому ти їх довіряєш (450 верховних жерців завжди хочуть їсти), ніж собі, навіть якщо вони в рюкзаку за спиною, то це твоє рішення. Тільки роль жадібності та збільшення капіталу в цьому випадку останнє про що варто думати.
У будь-якому випадку, щоб втратити достатньо одного моменту.

Досить згадати історію та звернутися до розвитку економіки Німеччини напередодні Другої світової війни, про "незалежність" державного банку, "вільний" обмін марки на інші валюти...
Прораб
 
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