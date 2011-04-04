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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 чер, 2023 21:54
Прораб написав:
У будь-якому випадку, щоб втратити достатньо одного моменту.
Бизнес держит свой капитал на р.счетах и картах и успешно работает и развивается. Дома - это совкавая политика населения. На ночь пересчитывать и сверять номера...))
Бумажки должны работать ежеминутно, а если будете их носить с собой в сумке, то 100 пудов они обесценятся или из синих превратятся в красные)).
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:31
Игорь Алексеевич написав: Прораб написав:
У будь-якому випадку, щоб втратити достатньо одного моменту.
Бизнес держит свой капитал на р.счетах и картах и успешно работает и развивается. Дома - это совкавая политика населения. На ночь пересчитывать и сверять номера...))
Бумажки должны работать ежеминутно, а если будете их носить с собой в сумке, то 100 пудов они обесценятся или из синих превратятся в красные)).
Фінмон, зробить ваше відношення до готівки іншим
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