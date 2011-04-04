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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1714171517161717

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 198
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
21
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 21:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  Прораб написав:У будь-якому випадку, щоб втратити достатньо одного моменту.

Бизнес держит свой капитал на р.счетах и картах и успешно работает и развивается. Дома - это совкавая политика населения. На ночь пересчитывать и сверять номера...))
Бумажки должны работать ежеминутно, а если будете их носить с собой в сумке, то 100 пудов они обесценятся или из синих превратятся в красные)).
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:31

  Игорь Алексеевич написав:
  Прораб написав:У будь-якому випадку, щоб втратити достатньо одного моменту.

Бизнес держит свой капитал на р.счетах и картах и успешно работает и развивается. Дома - это совкавая политика населения. На ночь пересчитывать и сверять номера...))
Бумажки должны работать ежеминутно, а если будете их носить с собой в сумке, то 100 пудов они обесценятся или из синих превратятся в красные)).

Фінмон, зробить ваше відношення до готівки іншим
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 22:56

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Прораб написав:У будь-якому випадку, щоб втратити достатньо одного моменту.

Бизнес держит свой капитал на р.счетах и картах и успешно работает и развивается. Дома - это совкавая политика населения. На ночь пересчитывать и сверять номера...))
Бумажки должны работать ежеминутно, а если будете их носить с собой в сумке, то 100 пудов они обесценятся или из синих превратятся в красные)).

Фінмон, зробить ваше відношення до готівки іншим
Да, что вы этим финоменом пугаете??? Был, проходил и Что??? У меня уже с 12 года в кармане лежит не больше 500грн. Остальные на карточках или р.счетах в банках.
Игорь Алексеевич
 
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