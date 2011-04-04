Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Прораб написав:У будь-якому випадку, щоб втратити достатньо одного моменту.
Бизнес держит свой капитал на р.счетах и картах и успешно работает и развивается. Дома - это совкавая политика населения. На ночь пересчитывать и сверять номера...)) Бумажки должны работать ежеминутно, а если будете их носить с собой в сумке, то 100 пудов они обесценятся или из синих превратятся в красные)).
Прораб написав:У будь-якому випадку, щоб втратити достатньо одного моменту.
Бизнес держит свой капитал на р.счетах и картах и успешно работает и развивается. Дома - это совкавая политика населения. На ночь пересчитывать и сверять номера...)) Бумажки должны работать ежеминутно, а если будете их носить с собой в сумке, то 100 пудов они обесценятся или из синих превратятся в красные)).
Прораб написав:У будь-якому випадку, щоб втратити достатньо одного моменту.
Бизнес держит свой капитал на р.счетах и картах и успешно работает и развивается. Дома - это совкавая политика населения. На ночь пересчитывать и сверять номера...)) Бумажки должны работать ежеминутно, а если будете их носить с собой в сумке, то 100 пудов они обесценятся или из синих превратятся в красные)).
Фінмон, зробить ваше відношення до готівки іншим
Да, что вы этим финоменом пугаете??? Был, проходил и Что??? У меня уже с 12 года в кармане лежит не больше 500грн. Остальные на карточках или р.счетах в банках.
Прораб написав:У будь-якому випадку, щоб втратити достатньо одного моменту.
Бизнес держит свой капитал на р.счетах и картах и успешно работает и развивается. Дома - это совкавая политика населения. На ночь пересчитывать и сверять номера...)) Бумажки должны работать ежеминутно, а если будете их носить с собой в сумке, то 100 пудов они обесценятся или из синих превратятся в красные)).
Фінмон, зробить ваше відношення до готівки іншим
Да, что вы этим финоменом пугаете??? Был, проходил и Что??? У меня уже с 12 года в кармане лежит не больше 500грн. Остальные на карточках или р.счетах в банках.[/quote] якщо у вас пустий рахунок,а в кармані дирка вам потрібна інша платформа