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Товариство, я - наче, знаю відповідь на своє питання на 99%, але хочу підтвердження від вас, щоб було на всі💯! Відкривати депо можна хоч на 200Кгрн/день, хоч на 5Кдол? Тобто - постанова "100Кгрн/день"(чи їх еквівалент у дол.) діє тільки на видачу готівки в касі і все?
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 19 чер, 2023 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Товариство, я - наче, знаю відповіді на своє питання на 99%, але хочу підтвердження від вас, щоб було на всі💯! Відкривати депо можна хоч на 200Кгрн/день, хоч на 5Кдол? Тобто -"100Кгрн/день"(чи їх еквівалент у дол.) діє тільки на видачу готівки в касі і все?
В Укрсіб можна відкрити на еквіваленті 100к грн бо в касі безкоштовно зняття депозитів,а з рахунку буде від'ємна дохідність
Успіх написав:Тобто - постанова "100Кгрн/день"(чи їх еквівалент у дол.) діє тільки на видачу готівки в касі і все?
Всё верно. На безнал внутри страны ограничений нет. Даже на переводы между банками. И на внос налички в банк тоже нет (есть финмон, но это уже другая тема). Да и зачем? Весь смысл ограничений, чтобы массово из БС деньги не забрали и этим её не обрушили. А депозиты только приветствуются.