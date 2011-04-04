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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1715171617171718

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 198
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
21
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:36

  Игорь Алексеевич написав:
  H225 написав:А куда сейчас валюту можно пристроить? Депозиты около нуля. ОВГЗ?
ТАС даёт 2-3% в дол. от сроков
https://tascombank.ua/files/Umovy_zaluc ... h_osib.pdf

аваль та укрсиб 2%.кредитвест,3/4 ще
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:18

Доброго дня!

Товариство, я - наче, знаю відповідь на своє питання на 99%, але хочу підтвердження від вас, щоб було на всі💯! :)
Відкривати депо можна хоч на 200Кгрн/день, хоч на 5Кдол?
Тобто - постанова "100Кгрн/день"(чи їх еквівалент у дол.) діє тільки на видачу готівки в касі і все?
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 19 чер, 2023 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:22

  Успіх написав:Товариство, я - наче, знаю відповіді на своє питання на 99%, але хочу підтвердження від вас, щоб було на всі💯! :)
Відкривати депо можна хоч на 200Кгрн/день, хоч на 5Кдол?
Тобто -"100Кгрн/день"(чи їх еквівалент у дол.) діє тільки на видачу готівки в касі і все?

В Укрсіб можна відкрити на еквіваленті 100к грн бо в касі безкоштовно зняття депозитів,а з рахунку буде від'ємна дохідність
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:30

  Успіх написав:Тобто - постанова "100Кгрн/день"(чи їх еквівалент у дол.) діє тільки на видачу готівки в касі і все?

Всё верно. На безнал внутри страны ограничений нет. Даже на переводы между банками. И на внос налички в банк тоже нет (есть финмон, но это уже другая тема). Да и зачем? Весь смысл ограничений, чтобы массово из БС деньги не забрали и этим её не обрушили. А депозиты только приветствуются.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:18

  moveton написав:
  Успіх написав:Тобто - постанова "100Кгрн/день"(чи їх еквівалент у дол.) діє тільки на видачу готівки в касі і все?

Всё верно. На безнал внутри страны ограничений нет. Даже на переводы между банками. И на внос налички в банк тоже нет (есть финмон, но это уже другая тема). Да и зачем? Весь смысл ограничений, чтобы массово из БС деньги не забрали и этим её не обрушили. А депозиты только приветствуются.
саме так,тому в банках пропонують вклади з виплатою в кінці строку, відсоток не забирати - відкриття нових вкладів.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Вітаю шановних форумчан!
Підкажіть чи є на Finance.UA тема про продаж авто. Або може хтось знає толкові сайти по цій тематиці. Бо я останній раз продавав авто ще на початку тисячоліття, а з тієї пори багато води витекло... Все змінилось і, наскільки мені потрапляла на очі інформація, зараз теж змінюється. Раніше мене це не цікавило, а зараз потихенько стає актуальним, бо діти з внуками поки не вертаються із закордону, планували навесні повернутися, але обстановка не сприяє... А авто, яким вони користувалися, за 550 км. від мене, вже 6 місяців стоїть на свіжому повітрі на земельній ділянці знайомих зятя... Що явно не сприяє його збереженню... До цього було гаражне зберігання. Та й знайомим воно треба? Чуже авто на городі... Тому переговорив з дітьми, чи не продати його? Сказали: продавай! "Не мала баба клопоту...". Тепер треба розібратись із тонкощами процесу, щоб не вляпатись у неприємності... Дякую всім хто відгукнеться!
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 15:07

Кармелюк вітаємо. Давно Вас не було. Раді бачити :)
На форумі є розділ про авто Автомобілі в Україні та світі.
До нього форумчани зрідка заглядають. Рекомендую створити тему та почати обговорення там.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 15:16

  Ірина_ написав:Кармелюк вітаємо. Давно Вас не було. Раді бачити :)
На форумі є розділ про авто Автомобілі в Україні та світі.
До нього форумчани зрідка заглядають. Рекомендую створити тему та почати обговорення там.

З повагою, Ірина

Дякую на доброму слові! Нажаль я не спеціаліст з продажу авто, тому створювати тему точно не буду... А от пораду де знайти професійні рекомендації із задоволеням прийму.І за ваше посилання теж дякую! Гляну що там є.
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:21

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує ввести адміністративну відповідальність за відмову або обмеження в здійсненні валютних операцій.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42124
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:28

  greenozon написав:У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує ввести адміністративну відповідальність за відмову або обмеження в здійсненні валютних операцій.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42124

Десь напружився один Пишний.
klug
 
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