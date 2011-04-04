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Товариство, я - наче, знаю відповідь на своє питання на 99%, але хочу підтвердження від вас, щоб було на всі💯! Відкривати депо можна хоч на 200Кгрн/день, хоч на 5Кдол? Тобто - постанова "100Кгрн/день"(чи їх еквівалент у дол.) діє тільки на видачу готівки в касі і все?
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 19 чер, 2023 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Товариство, я - наче, знаю відповіді на своє питання на 99%, але хочу підтвердження від вас, щоб було на всі💯! Відкривати депо можна хоч на 200Кгрн/день, хоч на 5Кдол? Тобто -"100Кгрн/день"(чи їх еквівалент у дол.) діє тільки на видачу готівки в касі і все?
В Укрсіб можна відкрити на еквіваленті 100к грн бо в касі безкоштовно зняття депозитів,а з рахунку буде від'ємна дохідність
Успіх написав:Тобто - постанова "100Кгрн/день"(чи їх еквівалент у дол.) діє тільки на видачу готівки в касі і все?
Всё верно. На безнал внутри страны ограничений нет. Даже на переводы между банками. И на внос налички в банк тоже нет (есть финмон, но это уже другая тема). Да и зачем? Весь смысл ограничений, чтобы массово из БС деньги не забрали и этим её не обрушили. А депозиты только приветствуются.
Успіх написав:Тобто - постанова "100Кгрн/день"(чи їх еквівалент у дол.) діє тільки на видачу готівки в касі і все?
Всё верно. На безнал внутри страны ограничений нет. Даже на переводы между банками. И на внос налички в банк тоже нет (есть финмон, но это уже другая тема). Да и зачем? Весь смысл ограничений, чтобы массово из БС деньги не забрали и этим её не обрушили. А депозиты только приветствуются.
саме так,тому в банках пропонують вклади з виплатою в кінці строку, відсоток не забирати - відкриття нових вкладів.
Вітаю шановних форумчан! Підкажіть чи є на Finance.UA тема про продаж авто. Або може хтось знає толкові сайти по цій тематиці. Бо я останній раз продавав авто ще на початку тисячоліття, а з тієї пори багато води витекло... Все змінилось і, наскільки мені потрапляла на очі інформація, зараз теж змінюється. Раніше мене це не цікавило, а зараз потихенько стає актуальним, бо діти з внуками поки не вертаються із закордону, планували навесні повернутися, але обстановка не сприяє... А авто, яким вони користувалися, за 550 км. від мене, вже 6 місяців стоїть на свіжому повітрі на земельній ділянці знайомих зятя... Що явно не сприяє його збереженню... До цього було гаражне зберігання. Та й знайомим воно треба? Чуже авто на городі... Тому переговорив з дітьми, чи не продати його? Сказали: продавай! "Не мала баба клопоту...". Тепер треба розібратись із тонкощами процесу, щоб не вляпатись у неприємності... Дякую всім хто відгукнеться!
Ірина_ написав:Кармелюк вітаємо. Давно Вас не було. Раді бачити На форумі є розділ про авто Автомобілі в Україні та світі. До нього форумчани зрідка заглядають. Рекомендую створити тему та почати обговорення там.
З повагою, Ірина
Дякую на доброму слові! Нажаль я не спеціаліст з продажу авто, тому створювати тему точно не буду... А от пораду де знайти професійні рекомендації із задоволеням прийму.І за ваше посилання теж дякую! Гляну що там є.