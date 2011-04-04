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Національний банк наголосив, що не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Навпаки – нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено банкам та небанківським фінансовим установам встановлювати будь-які подібні обмеження.
Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення, з дотриманням принципу адекватності, застосовуватиме заходи впливу, які передбачають максимальний розмір штрафу:
до банків – у розмірі до 400 000 гривень і планується його збільшення за суттєві порушення;
до небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.