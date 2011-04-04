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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1716171717181719

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 198
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
21
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:11

Пишний тоже негодує...
---
Національний банк наголосив, що не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Навпаки – нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено банкам та небанківським фінансовим установам встановлювати будь-які подібні обмеження.

Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення, з дотриманням принципу адекватності, застосовуватиме заходи впливу, які передбачають максимальний розмір штрафу:

до банків – у розмірі до 400 000 гривень і планується його збільшення за суттєві порушення;
до небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... yi-valyuti
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 14:00

Кармелюк
Я последний раз продавал в 16. Уже тогда все, включая оформление сделки, делалось прямо в МРЭО (я отстал от современных названий) и заняло пару часов. Информации там хватало. Не думаю, что сейчас сильно усложнили.
Смело едьте туда с покупателем. На месте разберетесь.
Сибарит
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