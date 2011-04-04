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Пишний тоже негодує... --- Національний банк наголосив, що не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Навпаки – нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено банкам та небанківським фінансовим установам встановлювати будь-які подібні обмеження.
Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення, з дотриманням принципу адекватності, застосовуватиме заходи впливу, які передбачають максимальний розмір штрафу:
до банків – у розмірі до 400 000 гривень і планується його збільшення за суттєві порушення; до небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.
Кармелюк Я последний раз продавал в 16. Уже тогда все, включая оформление сделки, делалось прямо в МРЭО (я отстал от современных названий) и заняло пару часов. Информации там хватало. Не думаю, что сейчас сильно усложнили. Смело едьте туда с покупателем. На месте разберетесь.
Зрадник України Медведчук є партнером Коломойського, Боголюбова та Суркісів у ключових компаніях. Його частки можуть бути націоналізовані
Непублічно появу Медведчука в активах Коломойського пояснюють тим, що Ігор Суркіс, який “не вилазить з казино”, час від часу потребував додаткових грошей і тому продавав куму Путіна деякі свої акції у спільних з Коломойським і Боголюбовим підприємствах.
А у деяких він був партнером Коломойського і Боголюбова із самого початку.
Ключові активи Медведчук переписав на дружину Оксану Марченко.
Наразі його частки заарештовані (окрім частки в 1+1). Зокрема це акції у:
Львівобленерго. Через ряд офшорних компаній бенефіціарними власниками компанії є: - Ігор Суркіс – 43,23% - Геннадій Боголюбов – 31,1% - Оксана Марченко – 14,83% - Інші – 10,82%
Прикарпаттяобленерго. Бенефіціарними власниками компанії є (тут і далі володіють через низку офшорів): - Ігор Суркіс – 41,76% - Геннадій Боголюбов – 31,36% - Оксана Марченко – 14,6% - Інші – 12,2%
Запоріжжяобленерго. Бенефіціарними власниками компанії є: - Держава в особі ФДМУ – 60,25% - Геннадій Боголюбов – 12,11% - Ігор Суркіс – 8,07% - Оксана Марченко – 4,19% - Інші – 15,3%
Дніпроспецсталь. Бенефіціарними власниками компанії є: - Наталія Селіванова (колишня дружина Михайла Воєводіна з VS Energy) – 39,57% - Жученя Дмитро (номінал, який володіє часткою в інтересах І.Коломойського) – 23,54% - Ігор Суркіс – 13,63% - Віліс Дамбінс (номінал, який володіє часткою в інтересах Бабакова) – 7,54% - Оксана Марченко – 6,82% (через Crascoda Holdings Limited, Boundryco LTD, Gazaro LTD) - Інші - 8,9%
Запорізький завод феросплавів. Бенефіціарними власниками компанії є: - Ігор Суркіс – 27,44% - Ігор Коломойський – 10,3% - Геннадій Боголюбов – 10,3% - Юрій Кіперман – 10,3% - Віктор Пінчук –10,3% - Оксана Марченко – 13,7% - Інші – 17,57%
Найбільший в Україні морський нафтоперевалочний комплекс - ПрАТ "Синтез Ойл". Бенефіціарними власниками компанії є: - Юрій Кіперман – 26,08% - Ігор Суркіс – 19,21% - Ігор Коломойський – 14,41% - Геннадій Боголюбов – 11,53% - Оксана Марченко – 9,2% (через Tominersa Investments ltd) - Лейбер Уріел Цві (США) – 2,1% - Корф Мордехай Юда – 2,1% - Інші 15,37%
1+1. Бенефіціарними власниками компанії є: - Коломойський - 24,86% - Ігор Суркіс - 8% - Марченко - 8% - Леонід Ашкеназі - 8%