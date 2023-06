Додано: Сер 21 чер, 2023 15:13

Зрадник України Медведчук є партнером Коломойського, Боголюбова та Суркісів у ключових компаніях. Його частки можуть бути націоналізовані



Непублічно появу Медведчука в активах Коломойського пояснюють тим, що Ігор Суркіс, який “не вилазить з казино”, час від часу потребував додаткових грошей і тому продавав куму Путіна деякі свої акції у спільних з Коломойським і Боголюбовим підприємствах.



А у деяких він був партнером Коломойського і Боголюбова із самого початку.



Ключові активи Медведчук переписав на дружину Оксану Марченко.



Наразі його частки заарештовані (окрім частки в 1+1). Зокрема це акції у:



Львівобленерго. Через ряд офшорних компаній бенефіціарними власниками компанії є:

- Ігор Суркіс – 43,23%

- Геннадій Боголюбов – 31,1%

- Оксана Марченко – 14,83%

- Інші – 10,82%



Прикарпаттяобленерго. Бенефіціарними власниками компанії є (тут і далі володіють через низку офшорів):

- Ігор Суркіс – 41,76%

- Геннадій Боголюбов – 31,36%

- Оксана Марченко – 14,6%

- Інші – 12,2%



Запоріжжяобленерго. Бенефіціарними власниками компанії є:

- Держава в особі ФДМУ – 60,25%

- Геннадій Боголюбов – 12,11%

- Ігор Суркіс – 8,07%

- Оксана Марченко – 4,19%

- Інші – 15,3%



Дніпроспецсталь. Бенефіціарними власниками компанії є:

- Наталія Селіванова (колишня дружина Михайла Воєводіна з VS Energy) – 39,57%

- Жученя Дмитро (номінал, який володіє часткою в інтересах І.Коломойського) – 23,54%

- Ігор Суркіс – 13,63%

- Віліс Дамбінс (номінал, який володіє часткою в інтересах Бабакова) – 7,54%

- Оксана Марченко – 6,82% (через Crascoda Holdings Limited, Boundryco LTD, Gazaro LTD)

- Інші - 8,9%



Запорізький завод феросплавів. Бенефіціарними власниками компанії є:

- Ігор Суркіс – 27,44%

- Ігор Коломойський – 10,3%

- Геннадій Боголюбов – 10,3%

- Юрій Кіперман – 10,3%

- Віктор Пінчук –10,3%

- Оксана Марченко – 13,7%

- Інші – 17,57%



Найбільший в Україні морський нафтоперевалочний комплекс - ПрАТ "Синтез Ойл". Бенефіціарними власниками компанії є:

- Юрій Кіперман – 26,08%

- Ігор Суркіс – 19,21%

- Ігор Коломойський – 14,41%

- Геннадій Боголюбов – 11,53%

- Оксана Марченко – 9,2% (через Tominersa Investments ltd)

- Лейбер Уріел Цві (США) – 2,1%

- Корф Мордехай Юда – 2,1%

- Інші 15,37%



1+1. Бенефіціарними власниками компанії є:

- Коломойський - 24,86%

- Ігор Суркіс - 8%

- Марченко - 8%

- Леонід Ашкеназі - 8%