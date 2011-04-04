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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1717171817191720>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 198
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
21
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:11

Пишний тоже негодує...
---
Національний банк наголосив, що не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Навпаки – нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено банкам та небанківським фінансовим установам встановлювати будь-які подібні обмеження.

Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення, з дотриманням принципу адекватності, застосовуватиме заходи впливу, які передбачають максимальний розмір штрафу:

до банків – у розмірі до 400 000 гривень і планується його збільшення за суттєві порушення;
до небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... yi-valyuti
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 14:00

Кармелюк
Я последний раз продавал в 16. Уже тогда все, включая оформление сделки, делалось прямо в МРЭО (я отстал от современных названий) и заняло пару часов. Информации там хватало. Не думаю, что сейчас сильно усложнили.
Смело едьте туда с покупателем. На месте разберетесь.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 15:13

Зрадник України Медведчук є партнером Коломойського, Боголюбова та Суркісів у ключових компаніях. Його частки можуть бути націоналізовані

Непублічно появу Медведчука в активах Коломойського пояснюють тим, що Ігор Суркіс, який “не вилазить з казино”, час від часу потребував додаткових грошей і тому продавав куму Путіна деякі свої акції у спільних з Коломойським і Боголюбовим підприємствах.

А у деяких він був партнером Коломойського і Боголюбова із самого початку.

Ключові активи Медведчук переписав на дружину Оксану Марченко.

Наразі його частки заарештовані (окрім частки в 1+1). Зокрема це акції у:

Львівобленерго. Через ряд офшорних компаній бенефіціарними власниками компанії є:
- Ігор Суркіс – 43,23%
- Геннадій Боголюбов – 31,1%
- Оксана Марченко – 14,83%
- Інші – 10,82%

Прикарпаттяобленерго. Бенефіціарними власниками компанії є (тут і далі володіють через низку офшорів):
- Ігор Суркіс – 41,76%
- Геннадій Боголюбов – 31,36%
- Оксана Марченко – 14,6%
- Інші – 12,2%

Запоріжжяобленерго. Бенефіціарними власниками компанії є:
- Держава в особі ФДМУ – 60,25%
- Геннадій Боголюбов – 12,11%
- Ігор Суркіс – 8,07%
- Оксана Марченко – 4,19%
- Інші – 15,3%

Дніпроспецсталь. Бенефіціарними власниками компанії є:
- Наталія Селіванова (колишня дружина Михайла Воєводіна з VS Energy) – 39,57%
- Жученя Дмитро (номінал, який володіє часткою в інтересах І.Коломойського) – 23,54%
- Ігор Суркіс – 13,63%
- Віліс Дамбінс (номінал, який володіє часткою в інтересах Бабакова) – 7,54%
- Оксана Марченко – 6,82% (через Crascoda Holdings Limited, Boundryco LTD, Gazaro LTD)
- Інші - 8,9%

Запорізький завод феросплавів. Бенефіціарними власниками компанії є:
- Ігор Суркіс – 27,44%
- Ігор Коломойський – 10,3%
- Геннадій Боголюбов – 10,3%
- Юрій Кіперман – 10,3%
- Віктор Пінчук –10,3%
- Оксана Марченко – 13,7%
- Інші – 17,57%

Найбільший в Україні морський нафтоперевалочний комплекс - ПрАТ "Синтез Ойл". Бенефіціарними власниками компанії є:
- Юрій Кіперман – 26,08%
- Ігор Суркіс – 19,21%
- Ігор Коломойський – 14,41%
- Геннадій Боголюбов – 11,53%
- Оксана Марченко – 9,2% (через Tominersa Investments ltd)
- Лейбер Уріел Цві (США) – 2,1%
- Корф Мордехай Юда – 2,1%
- Інші 15,37%

1+1. Бенефіціарними власниками компанії є:
- Коломойський - 24,86%
- Ігор Суркіс - 8%
- Марченко - 8%
- Леонід Ашкеназі - 8%
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:28

Коллеги прошу совета по фин. мониторингу.
Отправил в банк выписку ОК-7 за 9лет.
Получаю ответ - "у вас было пополнение в апреле на 100тыс, а откуда у вас деньги?"
Пишу опять - смотрите выписку там доход за 9 лет, вам мало?
Получаю ответ -"Выписку смотрели, у вас последняя зп ХХХ, а пополнение в банке за январь-февраль 2 раза по ХХХ, откуда у вас деньги?"

Напрашивается вопрос, а на основании чего (внутреннее распоряжение, нормативно правовой акт) они могут требовать от меня более чем есть в выписке ОК-7.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:43

  Danik написав:Напрашивается вопрос, а на основании чего (внутреннее распоряжение, нормативно правовой акт) они могут требовать от меня более чем есть в выписке ОК-7.

Внутреннего распоряжения и могут. На финмон же нет нормативов кроме того, что нужно проверять операции от 400к грн да и то не сказано каким образом. Каждый банк выделывается, как хочет.
А что это за банк такой обширно параноидальный? У меня пока всем банкам хватало справки о доходах (правда, бывали переборы, что такое из неё доходом не считается, а сякое только с дисконтом) за несколько предыдущих лет на ту сумму, что я заношу в банк. Да и то не за годы, а за конкретную операцию или, как максимум, за месяц. Т.е. возможность, что в банк может быть занесена не только последняя ЗП, сомнений не вызывала.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 00:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  moveton написав:А что это за банк такой обширно параноидальный?

Райф :mrgreen:
Внутреннего распоряжения и могут. На финмон же нет нормативов кроме того, что нужно проверять операции от 400к грн да и то не сказано каким образом. Каждый банк выделывается, как хочет.

А может ли банк предоставить мне к ознакомлению цитату (пункт, подпункт) из своего "внутреннего распоряжения"? где скажем ясно было бы прописано, что выписки от клиента не достаточно при определенных условиях.... п.1 п.2 и тд.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 00:33

  Danik написав:А может ли банк предоставить мне к ознакомлению цитату (пункт, подпункт) из своего "внутреннего распоряжения"? где скажем ясно было бы прописано, что выписки от клиента не достаточно при определенных условиях.... п.1 п.2 и тд.

Это, наверное, у Райфа и спросить надо? Но пока извстные мне любители задавать такие нескромные вопросы на них получали только ответ, что раз распоряжение внутренее, то и знать его можно только сотрудникам. Что тут удивительного? Например, консульство США у нас всю жизнь официально визы выдаёт по принципу понравился ты сотруднику или не понравился. И никаких на это нормативов и официального алгоритма понравиться гарантированно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 00:40

  Danik написав:
  moveton написав:А что это за банк такой обширно параноидальный?

Райф
так а угрожают чем? - надеюсь, просто закрытием счетов и разрывом отношений?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 00:40

  moveton написав:Это, наверное, у Райфа и спросить надо? Но пока извстные мне любители задавать такие нескромные вопросы на них получали только ответ, что раз распоряжение внутренее, то и знать его можно только сотрудникам.

Тогда мне это напоминает ситуацию "докажи шо ты не лось", и требовать можно все что угодно только на основании взглядов конкретного сотрудника.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 00:41

  flysoulfly написав:
  Danik написав:
  moveton написав:А что это за банк такой обширно параноидальный?

Райф
так а угрожают чем? - надеюсь, просто закрытием счетов и разрывом отношений?

Да
Danik
 
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