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Пишний тоже негодує... --- Національний банк наголосив, що не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Навпаки – нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено банкам та небанківським фінансовим установам встановлювати будь-які подібні обмеження.
Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення, з дотриманням принципу адекватності, застосовуватиме заходи впливу, які передбачають максимальний розмір штрафу:
до банків – у розмірі до 400 000 гривень і планується його збільшення за суттєві порушення; до небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.
Кармелюк Я последний раз продавал в 16. Уже тогда все, включая оформление сделки, делалось прямо в МРЭО (я отстал от современных названий) и заняло пару часов. Информации там хватало. Не думаю, что сейчас сильно усложнили. Смело едьте туда с покупателем. На месте разберетесь.
Зрадник України Медведчук є партнером Коломойського, Боголюбова та Суркісів у ключових компаніях. Його частки можуть бути націоналізовані
Непублічно появу Медведчука в активах Коломойського пояснюють тим, що Ігор Суркіс, який “не вилазить з казино”, час від часу потребував додаткових грошей і тому продавав куму Путіна деякі свої акції у спільних з Коломойським і Боголюбовим підприємствах.
А у деяких він був партнером Коломойського і Боголюбова із самого початку.
Ключові активи Медведчук переписав на дружину Оксану Марченко.
Наразі його частки заарештовані (окрім частки в 1+1). Зокрема це акції у:
Львівобленерго. Через ряд офшорних компаній бенефіціарними власниками компанії є: - Ігор Суркіс – 43,23% - Геннадій Боголюбов – 31,1% - Оксана Марченко – 14,83% - Інші – 10,82%
Прикарпаттяобленерго. Бенефіціарними власниками компанії є (тут і далі володіють через низку офшорів): - Ігор Суркіс – 41,76% - Геннадій Боголюбов – 31,36% - Оксана Марченко – 14,6% - Інші – 12,2%
Запоріжжяобленерго. Бенефіціарними власниками компанії є: - Держава в особі ФДМУ – 60,25% - Геннадій Боголюбов – 12,11% - Ігор Суркіс – 8,07% - Оксана Марченко – 4,19% - Інші – 15,3%
Дніпроспецсталь. Бенефіціарними власниками компанії є: - Наталія Селіванова (колишня дружина Михайла Воєводіна з VS Energy) – 39,57% - Жученя Дмитро (номінал, який володіє часткою в інтересах І.Коломойського) – 23,54% - Ігор Суркіс – 13,63% - Віліс Дамбінс (номінал, який володіє часткою в інтересах Бабакова) – 7,54% - Оксана Марченко – 6,82% (через Crascoda Holdings Limited, Boundryco LTD, Gazaro LTD) - Інші - 8,9%
Запорізький завод феросплавів. Бенефіціарними власниками компанії є: - Ігор Суркіс – 27,44% - Ігор Коломойський – 10,3% - Геннадій Боголюбов – 10,3% - Юрій Кіперман – 10,3% - Віктор Пінчук –10,3% - Оксана Марченко – 13,7% - Інші – 17,57%
Найбільший в Україні морський нафтоперевалочний комплекс - ПрАТ "Синтез Ойл". Бенефіціарними власниками компанії є: - Юрій Кіперман – 26,08% - Ігор Суркіс – 19,21% - Ігор Коломойський – 14,41% - Геннадій Боголюбов – 11,53% - Оксана Марченко – 9,2% (через Tominersa Investments ltd) - Лейбер Уріел Цві (США) – 2,1% - Корф Мордехай Юда – 2,1% - Інші 15,37%
1+1. Бенефіціарними власниками компанії є: - Коломойський - 24,86% - Ігор Суркіс - 8% - Марченко - 8% - Леонід Ашкеназі - 8%
Коллеги прошу совета по фин. мониторингу. Отправил в банк выписку ОК-7 за 9лет. Получаю ответ - "у вас было пополнение в апреле на 100тыс, а откуда у вас деньги?" Пишу опять - смотрите выписку там доход за 9 лет, вам мало? Получаю ответ -"Выписку смотрели, у вас последняя зп ХХХ, а пополнение в банке за январь-февраль 2 раза по ХХХ, откуда у вас деньги?"
Напрашивается вопрос, а на основании чего (внутреннее распоряжение, нормативно правовой акт) они могут требовать от меня более чем есть в выписке ОК-7.
Danik написав:Напрашивается вопрос, а на основании чего (внутреннее распоряжение, нормативно правовой акт) они могут требовать от меня более чем есть в выписке ОК-7.
Внутреннего распоряжения и могут. На финмон же нет нормативов кроме того, что нужно проверять операции от 400к грн да и то не сказано каким образом. Каждый банк выделывается, как хочет. А что это за банк такой обширно параноидальный? У меня пока всем банкам хватало справки о доходах (правда, бывали переборы, что такое из неё доходом не считается, а сякое только с дисконтом) за несколько предыдущих лет на ту сумму, что я заношу в банк. Да и то не за годы, а за конкретную операцию или, как максимум, за месяц. Т.е. возможность, что в банк может быть занесена не только последняя ЗП, сомнений не вызывала.
moveton написав:А что это за банк такой обширно параноидальный?
Райф
Внутреннего распоряжения и могут. На финмон же нет нормативов кроме того, что нужно проверять операции от 400к грн да и то не сказано каким образом. Каждый банк выделывается, как хочет.
А может ли банк предоставить мне к ознакомлению цитату (пункт, подпункт) из своего "внутреннего распоряжения"? где скажем ясно было бы прописано, что выписки от клиента не достаточно при определенных условиях.... п.1 п.2 и тд.
Danik написав:А может ли банк предоставить мне к ознакомлению цитату (пункт, подпункт) из своего "внутреннего распоряжения"? где скажем ясно было бы прописано, что выписки от клиента не достаточно при определенных условиях.... п.1 п.2 и тд.
Это, наверное, у Райфа и спросить надо? Но пока извстные мне любители задавать такие нескромные вопросы на них получали только ответ, что раз распоряжение внутренее, то и знать его можно только сотрудникам. Что тут удивительного? Например, консульство США у нас всю жизнь официально визы выдаёт по принципу понравился ты сотруднику или не понравился. И никаких на это нормативов и официального алгоритма понравиться гарантированно.
moveton написав:Это, наверное, у Райфа и спросить надо? Но пока извстные мне любители задавать такие нескромные вопросы на них получали только ответ, что раз распоряжение внутренее, то и знать его можно только сотрудникам.
Тогда мне это напоминает ситуацию "докажи шо ты не лось", и требовать можно все что угодно только на основании взглядов конкретного сотрудника.