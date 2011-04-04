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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1717171817191720

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 198
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
21
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 00:44

  Danik написав:
  flysoulfly написав:
  Danik написав:банк такой обширно параноидальный

Райф
так а угрожают чем? - надеюсь, просто закрытием счетов и разрывом отношений?

Да
тюююю :D даже не конфискацией с правом переписки? - так закрывать нах.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 00:46

  Danik написав:Тогда мне это напоминает ситуацию "докажи шо ты не лось", и требовать можно все что угодно только на основании взглядов конкретного сотрудника.

Так и есть. Забрать деньги и пусть банк живёт, как считает нужным. Он своё ещё получит. С меня Укрсоцбанк в своё время требовал в шортах в отделение не приходить. Я перестал приходить в отделение. Теперь он часть Сенса, а Сенс меня почему-то рад видеть в любом виде.
moveton
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