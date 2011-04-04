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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 чер, 2023 00:44
Danik написав: flysoulfly написав: Danik написав:
банк такой обширно параноидальный
Райф
так а угрожают чем? - надеюсь, просто закрытием счетов и разрывом отношений?
Да
тюююю
даже не конфискацией с правом переписки? - так закрывать нах.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 00:46
Danik написав:
Тогда мне это напоминает ситуацию "докажи шо ты не лось", и требовать можно все что угодно только на основании взглядов конкретного сотрудника.
Так и есть. Забрать деньги и пусть банк живёт, как считает нужным. Он своё ещё получит. С меня Укрсоцбанк в своё время требовал в шортах в отделение не приходить. Я перестал приходить в отделение. Теперь он часть Сенса, а Сенс меня почему-то рад видеть в любом виде.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 00:52
moveton, и у меня примерно так же было с тогдаправославным Юнексом
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