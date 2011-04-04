|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 чер, 2023 00:44
Danik написав: flysoulfly написав: Danik написав:
банк такой обширно параноидальный
Райф
так а угрожают чем? - надеюсь, просто закрытием счетов и разрывом отношений?
Да
тюююю
даже не конфискацией с правом переписки? - так закрывать нах.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2278
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 938 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 00:46
Danik написав:
Тогда мне это напоминает ситуацию "докажи шо ты не лось", и требовать можно все что угодно только на основании взглядов конкретного сотрудника.
Так и есть. Забрать деньги и пусть банк живёт, как считает нужным. Он своё ещё получит. С меня Укрсоцбанк в своё время требовал в шортах в отделение не приходить. Я перестал приходить в отделение. Теперь он часть Сенса, а Сенс меня почему-то рад видеть в любом виде.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3493
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 чер, 2023 00:52
moveton, и у меня примерно так же было с тогдаправославным Юнексом
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2278
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 938 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 09:12
moveton написав: Danik написав:
Тогда мне это напоминает ситуацию "докажи шо ты не лось", и требовать можно все что угодно только на основании взглядов конкретного сотрудника.
Так и есть. Забрать деньги и пусть банк живёт, как считает нужным. Он своё ещё получит. С меня Укрсоцбанк в своё время требовал в шортах в отделение не приходить. Я перестал приходить в отделение. Теперь он часть Сенса, а Сенс меня почему-то рад видеть в любом виде.
Все вірно - влітку в банк тільки в брюках ,які заправлені в білі шкарпетки та обов'язково на сандалі. Ніхто такого не зупинить)
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13543
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 09:19
Danik написав:
Коллеги прошу совета по фин. мониторингу.
Отправил в банк выписку ОК-7 за 9лет.
Получаю ответ - "у вас было пополнение в апреле на 100тыс, а откуда у вас деньги?"
Пишу опять - смотрите выписку там доход за 9 лет, вам мало?
Получаю ответ -"Выписку смотрели, у вас последняя зп ХХХ, а пополнение в банке за январь-февраль 2 раза по ХХХ, откуда у вас деньги?"
Напрашивается вопрос, а на основании чего (внутреннее распоряжение, нормативно правовой акт) они могут требовать от меня более чем есть в выписке ОК-7.
якщо квітанції з іншого банку на таку суму можно направити. Треба вирішити питання - банк для вас був для каруселі чи більшого, якщо тільки перше ,то направити заяву на закриття рахунків і отримувати кошти в межах НБУ. Доречі для всіх банків під час військового стану обмеження можливо обійти на зняття готівки виключно з декількома ІПН ,так само як в Польщі одна особа знімала кошти з різних карток в одному банкоматі . Але це вже інша історія
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13543
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 09:39
sens написав:
Треба вирішити питання - банк для вас був для каруселі чи більшого,
Поки що тільки карусель, але може ще доведеться скористуватися на неї осінню.
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 576
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2214 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 09:59
Danik написав: sens написав:
Треба вирішити питання - банк для вас був для каруселі чи більшого,
Поки що тільки карусель, але може ще доведеться скористуватися на неї осінню.
Обирайте поки що інший банк,згоден з Ігорем Олексійовичем,гроші повинні робити. За наступні три місяці будуть годні продукти в інших банках або умови покращаться. Взагалі, якщо банком не вигідно користування, краще закрити самому рахунки,у мене виключення укрсіббанк
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13543
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|244391
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|101651
|
|
|18
|32096
|
|