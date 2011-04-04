швидкий від СЕНС - десь 2 відсотки і право зняти кожні три дні
є зараз пропозиції від інших - буде більший строк
та є держбанки з малим відсотком проте і малий строк - так щоб не вдома
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:54
швидкий від СЕНС - десь 2 відсотки і право зняти кожні три дні
є зараз пропозиції від інших - буде більший строк
та є держбанки з малим відсотком проте і малий строк - так щоб не вдома
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 22 чер, 2023 16:22
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