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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1718171917201721

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:54

  Alien написав:
  la9 написав:Коллеги, а как выглядит топ депо в долларах?

ІМНО - ОВДП - наразі повний топ у порівнянні з валютними депо

швидкий від СЕНС - десь 2 відсотки і право зняти кожні три дні
є зараз пропозиції від інших - буде більший строк
та є держбанки з малим відсотком проте і малий строк - так щоб не вдома
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Alien написав:ОВДП

в яких банках та на яких умовах вигідніше саме , є тема про каруселі - теми про ОВДП де краще і таблиця з 60 банків , поки немає
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 16:22

  Alien написав:
  la9 написав:Коллеги, а как выглядит топ депо в долларах?

ІМНО - ОВДП - наразі повний топ у порівнянні з валютними депо

в грн?
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 17:51

  sens написав:
  Alien написав:ОВДП

в яких банках та на яких умовах вигідніше саме , є тема про каруселі - теми про ОВДП де краще і таблиця з 60 банків , поки немає


є дві таблиці де є усі бумаги ОВДП, грн і валютні (окрім ОЗДП)
https://uainvest.com.ua/ukrbonds
https://mustbe.ml/tables/ovgz
оперативно оновлюються
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:29

  la9 написав:
  Alien написав:
  la9 написав:Коллеги, а как выглядит топ депо в долларах?

ІМНО - ОВДП - наразі повний топ у порівнянні з валютними депо

в грн?

Ви ж питали топ в доларах, то чому овдп має бути в гривні.
Alien
 
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