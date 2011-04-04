Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:54
Alien написав: la9 написав:
Коллеги, а как выглядит топ депо в долларах?
ІМНО - ОВДП - наразі повний топ у порівнянні з валютними депо
швидкий від СЕНС - десь 2 відсотки і право зняти кожні три дні
є зараз пропозиції від інших - буде більший строк
та є держбанки з малим відсотком проте і малий строк - так щоб не вдома
sens
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Додано: Чет 22 чер, 2023 15:55
Alien написав:
ОВДП
в яких банках та на яких умовах вигідніше саме , є тема про каруселі - теми про ОВДП де краще і таблиця з 60 банків , поки немає
sens
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Додано: Чет 22 чер, 2023 16:22
Alien написав: la9 написав:
Коллеги, а как выглядит топ депо в долларах?
ІМНО - ОВДП - наразі повний топ у порівнянні з валютними депо
в грн?
la9
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Додано: Чет 22 чер, 2023 17:51
sens написав: Alien написав:
ОВДП
в яких банках та на яких умовах вигідніше саме , є тема про каруселі - теми про ОВДП де краще і таблиця з 60 банків , поки немає
є дві таблиці де є усі бумаги ОВДП, грн і валютні (окрім ОЗДП)
https://uainvest.com.ua/ukrbonds https://mustbe.ml/tables/ovgz
оперативно оновлюються
greenozon
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Додано: Чет 22 чер, 2023 18:29
la9 написав: Alien написав: la9 написав:
Коллеги, а как выглядит топ депо в долларах?
ІМНО - ОВДП - наразі повний топ у порівнянні з валютними депо
в грн?
Ви ж питали топ в доларах, то чому овдп має бути в гривні.
Alien
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:19
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:21
Держбанк окрім ПриватБанк щось по акціях добре
sens
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