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С 90х слышу от людей одно и то же. Вот раньше тарифы были, а сейчас эти (сволочи) их поднимают. Сейчас на улице кризис, а они.... При любой власти тарифы увеличивались и как всем казалось, что сейчас не время.... Ничего - приспосабливались со временем и к новым..
С 90х слышу от людей одно и то же. Вот раньше тарифы были, а сейчас эти (сволочи) их поднимают. Сейчас на улице кризис, а они.... При любой власти тарифы увеличивались и как всем казалось, что сейчас не время.... Ничего - приспосабливались со временем и к новым..
Недоречно підставляти допомогу у вигляді тарифів. Взагалі вирішили тільки російських багатіїв пообшкубувати. Чому тільки їх? Є підприємці які взагалі мовчки отримують все сидячи за межами Неньки. Закон один для всіх - ось тільки журналісти не підіймають питання щодо мобілізації деяких громадян,чи про це заборонено писати?