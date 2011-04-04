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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1719172017211722

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:06

  Игорь Алексеевич написав:В НБУ допускають зниження облікової ставки з липня або вересня

https://minprom.ua/news/297296.html

Ставки вниз ,тарифи злітають в гору
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:21

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:В НБУ допускають зниження облікової ставки з липня або вересня

https://minprom.ua/news/297296.html

Ставки вниз ,тарифи злітають в гору
С 90х слышу от людей одно и то же. Вот раньше тарифы были, а сейчас эти (сволочи) их поднимают. Сейчас на улице кризис, а они.... При любой власти тарифы увеличивались и как всем казалось, что сейчас не время.... Ничего - приспосабливались со временем и к новым..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:41

Доброго дня, шановні!
Прошу допомоги.

Підкажіть, будь ласка, у кого з банків, крім "Юнексу" (з його "Юнекс-Максимумом") є депозити з авансовою виплатою відсотків.
Дуже дякую за відповіді!
ShtormK
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:13

  ShtormK написав:Доброго дня, шановні!
Прошу допомоги.

Підкажіть, будь ласка, у кого з банків, крім "Юнексу" (з його "Юнекс-Максимумом") є депозити з авансовою виплатою відсотків.
Дуже дякую за відповіді!

Рекомендації по агропросперісбанк, якщо Києв, мені важко згадати,бо я вирішив і далі залишити кошти в банках під валютну позицію,це не порада
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:21

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:В НБУ допускають зниження облікової ставки з липня або вересня

https://minprom.ua/news/297296.html

Ставки вниз ,тарифи злітають в гору
С 90х слышу от людей одно и то же. Вот раньше тарифы были, а сейчас эти (сволочи) их поднимают. Сейчас на улице кризис, а они.... При любой власти тарифы увеличивались и как всем казалось, что сейчас не время.... Ничего - приспосабливались со временем и к новым..

Недоречно підставляти допомогу у вигляді тарифів. Взагалі вирішили тільки російських багатіїв пообшкубувати. Чому тільки їх? Є підприємці які взагалі мовчки отримують все сидячи за межами Неньки. Закон один для всіх - ось тільки журналісти не підіймають питання щодо мобілізації деяких громадян,чи про це заборонено писати?
sens
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  #<1 ... 1719172017211722
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