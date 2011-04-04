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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 27 чер, 2023 05:29
Re: Байки про банки і не тільки....
А есть кто-то, кто даёт кешбек за квази кеш?
Додано: Вів 27 чер, 2023 09:16
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