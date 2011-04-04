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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1720172117221723

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 05:29

Re: Байки про банки і не тільки....

А есть кто-то, кто даёт кешбек за квази кеш?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:16

  ramaz написав:
  ShtormK написав:Доброго дня, шановні!
Прошу допомоги.

Підкажіть, будь ласка, у кого з банків, крім "Юнексу" (з його "Юнекс-Максимумом") є депозити з авансовою виплатою відсотків.
Дуже дякую за відповіді!

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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 17:20

  Incasso написав:
  ShtormK написав:Доброго дня, шановні!
Прошу допомоги.

Підкажіть, будь ласка, у кого з банків, крім "Юнексу" (з його "Юнекс-Максимумом") є депозити з авансовою виплатою відсотків.
Дуже дякую за відповіді!

Альянс банк депозит ощадний там на 6 місяців 19% з яких 4.5% виплата авансом

Там же акция до 30.06. включительно только, или я что-то путаю?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:35

  Искатель написав:
  Incasso написав:
  ShtormK написав:Доброго дня, шановні!
Прошу допомоги.

Підкажіть, будь ласка, у кого з банків, крім "Юнексу" (з його "Юнекс-Максимумом") є депозити з авансовою виплатою відсотків.
Дуже дякую за відповіді!

Альянс банк депозит ощадний там на 6 місяців 19% з яких 4.5% виплата авансом

Там же акция до 30.06. включительно только, или я что-то путаю?

Нет, не путаешь что-то, все верно уточнил,но они эту акцию продлевают в последнее время, поэтому следим за новостями...
Incasso
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 11:58

Re: Байки про банки і не тільки....

Вітаю. ? При заповненні заявки на бонус від Мінфіну на депозит, чи необхідно заповнювати поле У мене є промо код? Подякую
valya
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 12:26

  valya написав:Вітаю. ? При заповненні заявки на бонус від Мінфіну на депозит, чи необхідно заповнювати поле У мене є промо код? Подякую

По промокоду +100грн.
Ось люди дiляться ними у
"Відгуки про програму «Бонус до депозиту»".
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