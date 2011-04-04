Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 27 чер, 2023 05:29
А есть кто-то, кто даёт кешбек за квази кеш?
la9
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Додано: Вів 27 чер, 2023 09:16
ramaz написав: ShtormK написав:
Доброго дня, шановні!
Прошу допомоги.
Підкажіть, будь ласка, у кого з банків, крім "Юнексу" (з його "Юнекс-Максимумом") є депозити з авансовою виплатою відсотків.
Дуже дякую за відповіді!
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sens
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Додано: Вів 27 чер, 2023 17:20
Incasso написав: ShtormK написав:
Доброго дня, шановні!
Прошу допомоги.
Підкажіть, будь ласка, у кого з банків, крім "Юнексу" (з його "Юнекс-Максимумом") є депозити з авансовою виплатою відсотків.
Дуже дякую за відповіді!
Альянс банк депозит ощадний там на 6 місяців 19% з яких 4.5% виплата авансом
Там же акция до 30.06. включительно только, или я что-то путаю?
Искатель
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Додано: Сер 28 чер, 2023 17:35
Искатель написав: Incasso написав: ShtormK написав:
Доброго дня, шановні!
Прошу допомоги.
Підкажіть, будь ласка, у кого з банків, крім "Юнексу" (з його "Юнекс-Максимумом") є депозити з авансовою виплатою відсотків.
Дуже дякую за відповіді!
Альянс банк депозит ощадний там на 6 місяців 19% з яких 4.5% виплата авансом
Там же акция до 30.06. включительно только, или я что-то путаю?
Нет, не путаешь что-то, все верно уточнил,но они эту акцию продлевают в последнее время, поэтому следим за новостями...
Incasso
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Додано: Чет 29 чер, 2023 11:58
Вітаю. ? При заповненні заявки на бонус від Мінфіну на депозит, чи необхідно заповнювати поле У мене є промо код? Подякую
valya
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Додано: Чет 29 чер, 2023 12:26
valya написав:
Вітаю. ? При заповненні заявки на бонус від Мінфіну на депозит, чи необхідно заповнювати поле У мене є промо код? Подякую
По промокоду +100грн.
Ось
люди дiляться ними у
"Відгуки про програму «Бонус до депозиту»".
FinTech
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Додано: Чет 29 чер, 2023 20:10
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Виконавши всі завдання, Ви отримаєте фінальну нагороду, а перші 100 учасників ще й кешбек у розмірі 1 000₴.
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FinTech
Повідомлень: 569
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 143 раз.
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