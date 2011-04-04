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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1721172217231724

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 07:57

  Investor_K написав:
  greenozon написав:депо-огляд, малі банки

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-280623/

Більше буде?

Ні, дивитись треба акції додатково до депозиту. НБУ взагалі розглядає зменшення облікової ставки,тому ставки хіба що донизу
sens
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