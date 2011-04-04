Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Так, законопроєкт №9051 пропонує на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, що перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ та не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.
цікаво, як це буде працювати - має сенс лише при відміні чи значному зменшенні відсотків.