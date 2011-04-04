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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1721172217231724

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 07:57

  Investor_K написав:
  greenozon написав:депо-огляд, малі банки

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-280623/

Більше буде?

Ні, дивитись треба акції додатково до депозиту. НБУ взагалі розглядає зменшення облікової ставки,тому ставки хіба що донизу
sens
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 08:18

Может, кто-то знает МСС код в магазине "Українська броня" в Киеве на Южном ЖД вокзале?
https://ukrainianarmor.com/
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 09:23

Re: Байки про банки і не тільки....

Президент підписав закони про ... реструктуризацію споживчих кредитів для ВПО
Так, законопроєкт №9051 пропонує на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, що перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ та не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.

цікаво, як це буде працювати - має сенс лише при відміні чи значному зменшенні відсотків.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:10

  la9 написав:Может, кто-то знает МСС код в магазине "Українська броня" в Киеве на Южном ЖД вокзале?
https://ukrainianarmor.com/


в зависимости от ваших карт может оказаться что быстрее самому проверить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 13:48

Re: Байки про банки і не тільки....

mephala написав:
  la9 написав:Может, кто-то знает МСС код в магазине "Українська броня" в Киеве на Южном ЖД вокзале?
https://ukrainianarmor.com/


в зависимости от ваших карт может оказаться что быстрее самому проверить.
Скорее всего. Карт много. Кто там показывает? Моно, сенс...?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:32

  la9 написав:
mephala написав:
  la9 написав:Может, кто-то знает МСС код в магазине "Українська броня" в Киеве на Южном ЖД вокзале?
https://ukrainianarmor.com/


в зависимости от ваших карт может оказаться что быстрее самому проверить.
Скорее всего. Карт много. Кто там показывает? Моно, сенс...?

Сенс з 0 та запитати підтримку про МСС, або БВР з 0 та подивитись додаток
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Шановні, який емулятор краще поставити для найбільш популярних і поширених (не екзотика) банк-апп, щоб за обсягом місця на диску був мінімальним із можливих? Можна в личку, наразi дякую.
копейка
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