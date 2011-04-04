Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 лип, 2023 07:57
Investor_K написав:
Більше буде?
Ні, дивитись треба акції додатково до депозиту. НБУ взагалі розглядає зменшення облікової ставки,тому ставки хіба що донизу
sens
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Додано: Нед 02 лип, 2023 08:18
Может, кто-то знает МСС код в магазине "Українська броня" в Киеве на Южном ЖД вокзале?
https://ukrainianarmor.com/
la9
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Додано: Нед 02 лип, 2023 09:23
Президент підписав закони про ... реструктуризацію споживчих кредитів для ВПО
Так, законопроєкт №9051 пропонує на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, що перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ та не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.
цікаво, як це буде працювати - має сенс лише при відміні чи значному зменшенні відсотків.
Shaman
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Додано: Нед 02 лип, 2023 12:10
в зависимости от ваших карт может оказаться что быстрее самому проверить.
mephala
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Додано: Нед 02 лип, 2023 13:48
mephala написав:
в зависимости от ваших карт может оказаться что быстрее самому проверить.
Скорее всего. Карт много. Кто там показывает? Моно, сенс...?
la9
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:32
la9 написав: mephala написав:
в зависимости от ваших карт может оказаться что быстрее самому проверить.
Скорее всего. Карт много. Кто там показывает? Моно, сенс...?
Сенс з 0 та запитати підтримку про МСС, або БВР з 0 та подивитись додаток
Alien
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Додано: Нед 02 лип, 2023 14:45
Шановні, який емулятор краще поставити для найбільш популярних і поширених (не екзотика) банк-апп, щоб за обсягом місця на диску був мінімальним із можливих? Можна в личку, наразi дякую.
копейка
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Додано: Сер 05 лип, 2023 10:56
какие-то банки открывают сейчас годовые(12-13мес.) гривнедепо
без ограничений пополнений по сумме, срокам
(или с терпимыми ограничениями) и по ставкам выше 16%
flysoulfly
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:37
flysoulfly написав:
какие-то банки открывают сейчас годовые(12-13мес.) гривнедепо
без ограничений пополнений по сумме, срокам
(или с терпимыми ограничениями) и по ставкам выше 16%
РВС
sens
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