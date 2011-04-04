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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1722172317241725

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 17:54

https://finance.ua/ua/saving/vidsotky-avansom

Вклади, за якими ви отримаєте відсотки авансом
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:42

НБУ звіріє
нові закони, нові захмарні штрафи для банків...
очевидно що банки почнуть щільніше моніторити нас, клієнтів
корчое буде цікаво

https://minfin.com.ua/ua/2023/07/06/108423198/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 08:06

  greenozon написав:НБУ звіріє
нові закони, нові захмарні штрафи для банків...
очевидно що банки почнуть щільніше моніторити нас, клієнтів
корчое буде цікаво

https://minfin.com.ua/ua/2023/07/06/108423198/

Повністю відмовитися від банківських послуг неможливо , є можливість отримати переказ на пошті,все ж таки наші розумні уми не розуміють що все що дали їм західні партнери не могли зупинитися у пересічних, тільки є накази кошмарити пересічних,щоб не займалися неофіційно підприємництвом без оплати податків
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:10

  sens написав:
  greenozon написав:НБУ звіріє
нові закони, нові захмарні штрафи для банків...
очевидно що банки почнуть щільніше моніторити нас, клієнтів
корчое буде цікаво

https://minfin.com.ua/ua/2023/07/06/108423198/

Повністю відмовитися від банківських послуг неможливо , є можливість отримати переказ на пошті,все ж таки наші розумні уми не розуміють що все що дали їм західні партнери не могли зупинитися у пересічних, тільки є накази кошмарити пересічних,щоб не займалися неофіційно підприємництвом без оплати податків



вже мало хто займаэться, всі хто щось має продати, допродує чи йде виносить на барахолку, там людей все більше і більше, щоб хоч якось прожити.
А якщо і є підприємці офіційні, то все більше їх на закриття.
Зараз найприбутковіше це йти на службу в ЗСУ.
Знаю жінок , які виїхали чи виїджають з дітьми , хоч би якось затриматися в Європі і отримати плюшки по українському паспорті поки є.
А далі чи забрати чоловіків а дехто ще краще пішов, знаходять одинокого іспанця і італійця , ну якогось одинокого європейця і з ним живуть, а на Україну і хлопця чи чоловіка забили грудьми.
Раніше був рейтинг українського паспорту, цікаво було б глянути зараз на цей рейтинг, або що хоч влада пообіцяла б, а краще задекларувала б тим людям, хто має український паспорт після перемоги, особливо тим українцям, хто лишився при таких страшних і стресових часів під час війни в Україні, і щоб хоч якось втримати тих людей які виїджають сімями , родинами..... :cry:
Raymond
 
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