Додано: Пон 10 лип, 2023 10:10

sens написав: greenozon написав: НБУ звіріє

нові закони, нові захмарні штрафи для банків...

очевидно що банки почнуть щільніше моніторити нас, клієнтів

корчое буде цікаво



https://minfin.com.ua/ua/2023/07/06/108423198/ НБУ звірієнові закони, нові захмарні штрафи для банків...очевидно що банки почнуть щільніше моніторити нас, клієнтівкорчое буде цікаво

Повністю відмовитися від банківських послуг неможливо , є можливість отримати переказ на пошті,все ж таки наші розумні уми не розуміють що все що дали їм західні партнери не могли зупинитися у пересічних, тільки є накази кошмарити пересічних,щоб не займалися неофіційно підприємництвом без оплати податків Повністю відмовитися від банківських послуг неможливо , є можливість отримати переказ на пошті,все ж таки наші розумні уми не розуміють що все що дали їм західні партнери не могли зупинитися у пересічних, тільки є накази кошмарити пересічних,щоб не займалися неофіційно підприємництвом без оплати податків

вже мало хто займаэться, всі хто щось має продати, допродує чи йде виносить на барахолку, там людей все більше і більше, щоб хоч якось прожити.А якщо і є підприємці офіційні, то все більше їх на закриття.Зараз найприбутковіше це йти на службу в ЗСУ.Знаю жінок , які виїхали чи виїджають з дітьми , хоч би якось затриматися в Європі і отримати плюшки по українському паспорті поки є.А далі чи забрати чоловіків а дехто ще краще пішов, знаходять одинокого іспанця і італійця , ну якогось одинокого європейця і з ним живуть, а на Україну і хлопця чи чоловіка забили грудьми.Раніше був рейтинг українського паспорту, цікаво було б глянути зараз на цей рейтинг, або що хоч влада пообіцяла б, а краще задекларувала б тим людям, хто має український паспорт після перемоги, особливо тим українцям, хто лишився при таких страшних і стресових часів під час війни в Україні, і щоб хоч якось втримати тих людей які виїджають сімями , родинами.....