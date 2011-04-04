Додано: Пон 10 лип, 2023 11:37

sens написав: Raymond написав:

А Батьківщина не зрадила людей? Що ще до війни люди виїджали закордон, щоб прокормити сімї, зробити ремонт чи купити квартиру, а ще гірше як комусь операцію зробити чи похорони, я добре памятаю як моя тітка везла свою ДИТИНУ! в Київ на швидкій щоб врятувати їй життя і сказали потрібно 5К баксів, бігала по всім родичам і знайомим позичала!

А сказки про Мойсея залиште чиновникам! А Батьківщина не зрадила людей? Що ще до війни люди виїджали закордон, щоб прокормити сімї, зробити ремонт чи купити квартиру, а ще гірше як комусь операцію зробити чи похорони, я добре памятаю як моя тітка везла свою ДИТИНУ! в Київ на швидкій щоб врятувати їй життя і сказали потрібно 5К баксів, бігала по всім родичам і знайомим позичала!А сказки про Мойсея залиште чиновникам!



Тут і зараз йде війна ,все що було раніше, має значення для когось та історії,для історії держави та збереження державності вже пролито багато крові та витрачено зусиль. Як кажуть капіталісти - just business. В Україні вже тривалий час війна,можно взяти знову приклад Ізраїлю,а можна і надалі скиглити які є люди тут, інших не буде сьогодні і зараз. Тут і зараз йде війна ,все що було раніше, має значення для когось та історії,для історії держави та збереження державності вже пролито багато крові та витрачено зусиль. Як кажуть капіталісти - just business. В Україні вже тривалий час війна,можно взяти знову приклад Ізраїлю,а можна і надалі скиглити які є люди тут, інших не буде сьогодні і зараз.

Війна вже йде з 2014року! Вже давно можна було підготувати професійну армію, а не забирати навіть хворих , кволих і тих хто не служив!І не треба списувати те що було раніше, коли людям потрібна була допомога, де тоді була держава?В нас все платно, ліки, навчання, їжа, послуги комунальні, транспорт!Хочете щоб хлопці воювали , то платіть їм відповідно так, щоб вони самі йшли і хотіли всі там служити! А не тримати всіх під замком!Є такі що виїхали до війни, реально хочуть повернутися назад допомогти своїм кволим , старим батькам, так чоловіки бояться повертатися, бо потім не виїдуть, і що , в кого 1 чи 2 дитини кормити не потрібно?Все в країні давно ПЛАТНО, то беріть і ПЛАТІТЬ та набирайте ПРОФЕСІОНАЛІВ, які вміють вбивати!Нам до прикладу Ізраїлю, як Землі до Сонця!Я не проти ж прикладу Ізраїлю, але я в нього не вірю , що тут таке можливо)І я не скиглю, якщо пишу те що є, то це вже скиглити?ЧИ може писати, ой як прекрасно живемо, ось дали леопардів, далі , абрамси, потім контрнаступ, вже що чути приймуть в нато після перемоги.....може гіперлупний танк навчитися виробляти і піти ними відразу на москву?Ну час дуже швидко йде, час біжить, то погода не та, ок, всеною були зливи, далі люди все більше і більше зневірюються, ті хто виїхали і не тільки в Європу, вже вивчають мови і адаптовуються в тих країнах!Люди хочуть жити , співати, радіти, танцювати, родити, навчати, виховувати своїх дітей, а не знати як прокормити свої сімї та ще вижити в постійному стрессіВ нас і так йде старіння населення, а тепер з цією війною, повно молодих померлих хлопців і інвалідів, їм потрібно обовязково платити допомоги і пенсії! Пільги!Але і ті, що лишилися в цей скрутний час і у війну люди, то їм як далі жити і будувати майбутнє , чи будуть далі зашморг на шиї привязувати?Задекларуйте , що як виграємо, що ті 300 млрд дол, підуть на розвиток, на зменшення тягару пересічним, щоб не розбігалися і не виїджали хто куди!