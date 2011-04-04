https://finance.ua/ua/saving/vidsotky-avansom
Вклади, за якими ви отримаєте відсотки авансом
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 лип, 2023 17:54
https://finance.ua/ua/saving/vidsotky-avansom
Вклади, за якими ви отримаєте відсотки авансом
Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:42
НБУ звіріє
нові закони, нові захмарні штрафи для банків...
очевидно що банки почнуть щільніше моніторити нас, клієнтів
корчое буде цікаво
Додано: Суб 08 лип, 2023 08:06
Повністю відмовитися від банківських послуг неможливо , є можливість отримати переказ на пошті,все ж таки наші розумні уми не розуміють що все що дали їм західні партнери не могли зупинитися у пересічних, тільки є накази кошмарити пересічних,щоб не займалися неофіційно підприємництвом без оплати податків
Додано: Пон 10 лип, 2023 10:10
вже мало хто займаэться, всі хто щось має продати, допродує чи йде виносить на барахолку, там людей все більше і більше, щоб хоч якось прожити.
А якщо і є підприємці офіційні, то все більше їх на закриття.
Зараз найприбутковіше це йти на службу в ЗСУ.
Знаю жінок , які виїхали чи виїджають з дітьми , хоч би якось затриматися в Європі і отримати плюшки по українському паспорті поки є.
А далі чи забрати чоловіків а дехто ще краще пішов, знаходять одинокого іспанця і італійця , ну якогось одинокого європейця і з ним живуть, а на Україну і хлопця чи чоловіка забили грудьми.
Раніше був рейтинг українського паспорту, цікаво було б глянути зараз на цей рейтинг, або що хоч влада пообіцяла б, а краще задекларувала б тим людям, хто має український паспорт після перемоги, особливо тим українцям, хто лишився при таких страшних і стресових часів під час війни в Україні, і щоб хоч якось втримати тих людей які виїджають сімями , родинами.....
Додано: Пон 10 лип, 2023 10:24
Про жіночі груди добре порівняли. Це залежить від людини - як зрадити батьківщину одразу,так і потім отримавши певні бонуси за кордоном. Моісей водив пустелею майже 40 років,так що нам ще трішки залишається
Додано: Пон 10 лип, 2023 10:35
А Батьківщина не зрадила людей? Що ще до війни люди виїджали закордон, щоб прокормити сімї, зробити ремонт чи купити квартиру, а ще гірше як комусь операцію зробити чи похорони, я добре памятаю як моя тітка везла свою ДИТИНУ! в Київ на швидкій щоб врятувати їй життя і сказали потрібно 5К баксів, бігала по всім родичам і знайомим позичала!
А сказки про Мойсея залиште чиновникам!
Додано: Пон 10 лип, 2023 10:59
Тут і зараз йде війна ,все що було раніше, має значення для когось та історії,для історії держави та збереження державності вже пролито багато крові та витрачено зусиль. Як кажуть капіталісти - just business. В Україні вже тривалий час війна,можно взяти знову приклад Ізраїлю,а можна і надалі скиглити які є люди тут, інших не буде сьогодні і зараз.
Додано: Пон 10 лип, 2023 11:37
Війна вже йде з 2014року! Вже давно можна було підготувати професійну армію, а не забирати навіть хворих , кволих і тих хто не служив!
І не треба списувати те що було раніше, коли людям потрібна була допомога, де тоді була держава?
В нас все платно, ліки, навчання, їжа, послуги комунальні, транспорт!
Хочете щоб хлопці воювали , то платіть їм відповідно так, щоб вони самі йшли і хотіли всі там служити! А не тримати всіх під замком!
Є такі що виїхали до війни, реально хочуть повернутися назад допомогти своїм кволим , старим батькам, так чоловіки бояться повертатися, бо потім не виїдуть, і що , в кого 1 чи 2 дитини кормити не потрібно?
Все в країні давно ПЛАТНО, то беріть і ПЛАТІТЬ та набирайте ПРОФЕСІОНАЛІВ, які вміють вбивати!
Нам до прикладу Ізраїлю, як Землі до Сонця!
Я не проти ж прикладу Ізраїлю, але я в нього не вірю , що тут таке можливо)
І я не скиглю, якщо пишу те що є, то це вже скиглити?
ЧИ може писати, ой як прекрасно живемо, ось дали леопардів, далі , абрамси, потім контрнаступ, вже що чути приймуть в нато після перемоги.....може гіперлупний танк навчитися виробляти і піти ними відразу на москву?
Ну час дуже швидко йде, час біжить, то погода не та, ок, всеною були зливи, далі люди все більше і більше зневірюються, ті хто виїхали і не тільки в Європу, вже вивчають мови і адаптовуються в тих країнах!
Люди хочуть жити , співати, радіти, танцювати, родити, навчати, виховувати своїх дітей, а не знати як прокормити свої сімї та ще вижити в постійному стрессі
В нас і так йде старіння населення, а тепер з цією війною, повно молодих померлих хлопців і інвалідів, їм потрібно обовязково платити допомоги і пенсії! Пільги!
Але і ті, що лишилися в цей скрутний час і у війну люди, то їм як далі жити і будувати майбутнє , чи будуть далі зашморг на шиї привязувати?
Задекларуйте , що як виграємо, що ті 300 млрд дол, підуть на розвиток, на зменшення тягару пересічним, щоб не розбігалися і не виїджали хто куди!
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