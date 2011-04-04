https://finance.ua/ua/saving/vidsotky-avansom
Вклади, за якими ви отримаєте відсотки авансом
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 06 лип, 2023 17:54
https://finance.ua/ua/saving/vidsotky-avansom
Вклади, за якими ви отримаєте відсотки авансом
Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:42
НБУ звіріє
нові закони, нові захмарні штрафи для банків...
очевидно що банки почнуть щільніше моніторити нас, клієнтів
корчое буде цікаво
Додано: Суб 08 лип, 2023 08:06
Повністю відмовитися від банківських послуг неможливо , є можливість отримати переказ на пошті,все ж таки наші розумні уми не розуміють що все що дали їм західні партнери не могли зупинитися у пересічних, тільки є накази кошмарити пересічних,щоб не займалися неофіційно підприємництвом без оплати податків
Додано: Вів 11 лип, 2023 14:57
“Пекельні санкції” для українських компаній: перелік із 919 юросіб
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