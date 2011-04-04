RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1722172317241725

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 08:06

  greenozon написав:НБУ звіріє
нові закони, нові захмарні штрафи для банків...
очевидно що банки почнуть щільніше моніторити нас, клієнтів
корчое буде цікаво

https://minfin.com.ua/ua/2023/07/06/108423198/

Повністю відмовитися від банківських послуг неможливо , є можливість отримати переказ на пошті,все ж таки наші розумні уми не розуміють що все що дали їм західні партнери не могли зупинитися у пересічних, тільки є накази кошмарити пересічних,щоб не займалися неофіційно підприємництвом без оплати податків
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13723
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:57

“Пекельні санкції” для українських компаній: перелік із 919 юросіб

https://youcontrol.com.ua/data-research/“pekelni-sanktsiyi”-dlia-ukrayinskykh-kompaniy/

https://youcontrol.com.ua/data-research ... -kompaniy/
greenozon
 
Повідомлень: 15290
З нами з: 01.06.14
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:31

  Andey написав:Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка

та в будь-який, вони ж всі під Фондом -- 100% харантія анлім вкладу!
Мені подобаються Юнекс (19.75%) і Акорд (19%), а можна і Глобус (21%)...
Ще і бонуси від МінФіну прихопить

Зображення

ПС. Можна ще і в Альянс заглянути, у них там 14.5+4.5= 19% на 3 міс. Але новачки не зразу можуть здужати умови самого карткового обслуговування у цьому банку :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4273
З нами з: 05.05.21
Подякував: 311 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 1722172317241725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 244659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 102001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 32274
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4074)
13.07.2023 00:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.