Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повністю відмовитися від банківських послуг неможливо , є можливість отримати переказ на пошті,все ж таки наші розумні уми не розуміють що все що дали їм західні партнери не могли зупинитися у пересічних, тільки є накази кошмарити пересічних,щоб не займалися неофіційно підприємництвом без оплати податків