Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 08 лип, 2023 08:06
Повністю відмовитися від банківських послуг неможливо , є можливість отримати переказ на пошті,все ж таки наші розумні уми не розуміють що все що дали їм західні партнери не могли зупинитися у пересічних, тільки є накази кошмарити пересічних,щоб не займалися неофіційно підприємництвом без оплати податків
sens
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Додано: Вів 11 лип, 2023 14:57
“Пекельні санкції” для українських компаній: перелік із 919 юросіб
https://youcontrol.com.ua/data-research/
“pekelni-sanktsiyi”-dlia-ukrayinskykh-kompaniy/
https://youcontrol.com.ua/data-research ... -kompaniy/
greenozon
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Додано: Сер 12 лип, 2023 23:31
Andey написав:
Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка
та в будь-який, вони ж всі під Фондом -- 100% харантія анлім вкладу!
Мені подобаються Юнекс (19.75%) і Акорд (19%), а можна і Глобус (21%)...
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від МінФіну прихопить
ПС. Можна ще і в Альянс заглянути, у них там 14.5+4.5= 19% на 3 міс. Але новачки не зразу можуть здужати умови самого карткового обслуговування у цьому банку
Amethyst
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Додано: Чет 13 лип, 2023 07:19
Amethyst написав: Andey написав:
Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка
та в будь-який, вони ж всі під Фондом -- 100% харантія анлім вкладу!
Мені подобаються Юнекс (19.75%) і Акорд (19%), а можна і Глобус (21%)...
Ще і
бонуси
від МінФіну прихопить
ПС. Можна ще і в Альянс заглянути, у них там 14.5+4.5= 19% на 3 міс. Але новачки не зразу можуть здужати умови самого карткового обслуговування у цьому банку
На додачу Кредит-дніпро, Український банк реконструкції і розвитку,банк Фамільний,банк Індустріал. Більше там де є
sens
Повідомлень: 13725
З нами з: 12.09.13
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