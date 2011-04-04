Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повністю відмовитися від банківських послуг неможливо , є можливість отримати переказ на пошті,все ж таки наші розумні уми не розуміють що все що дали їм західні партнери не могли зупинитися у пересічних, тільки є накази кошмарити пересічних,щоб не займалися неофіційно підприємництвом без оплати податків
Може і не зовсім по темі , але і про банки теж...Міністерство соц політики готовить зміни у порядку призначення виплат для ВПО(внутрішньо переміщені особи) : а саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн. Питання в чому, у нас закон про банківську таємницю вже не діє?