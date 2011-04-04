Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повністю відмовитися від банківських послуг неможливо , є можливість отримати переказ на пошті,все ж таки наші розумні уми не розуміють що все що дали їм західні партнери не могли зупинитися у пересічних, тільки є накази кошмарити пересічних,щоб не займалися неофіційно підприємництвом без оплати податків
Може і не зовсім по темі , але і про банки теж...Міністерство соц політики готовить зміни у порядку призначення виплат для ВПО(внутрішньо переміщені особи) : а саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн. Питання в чому, у нас закон про банківську таємницю вже не діє?
Incasso інкасо а ви задайте ваше питання отримувачам субсидій яких років 3-4 тому теж почали позбавляти грошових виплат саме з цієї ж причини. Тут справа в тому що сама БТ не означає що ніхто ніколи її не отримає. Річ у тому що законом передбачено як саме поняття банківської таємниці так і порядок її розкриття перед тими органами яким дано право на її отримання за законом. Ось саме тому бт по отримувачам впо і буде розрита на вимогу органів соціального захисту (вірніше того органу якому вони підпорядковані). І все закон про бт дотримано.
Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків із 65 діючих. Серед рекомендованих банків найменша вартість інкасо - у Райффайзен Банку (10%), а максимальна в одеського МТБ Банку (50%). Середня - 12-15%. У переліку, зокрема:
Райффайзен Банк — 10% суми; ПУМБ — 12% суми; Акордбанк — 15% суми; Кредобанк — 15% суми (мінімум 350 грн); Перший інвестиційний банк — 15% суми; Укрексімбанк (послуга припинена) — 20% суми; МТБ Банк — 50% суми.
Я так понимаю, что речь о тех, кто ему на инкассо сдаёт при том, что Аккорд в соседнем доме? Так-то никто не запрещает устанавливать тариф хоть в 146% Рынок решает. Ни разу не видел, чтобы в МТБ кто-то на инкассо сдавал. Правда, в Аккорде тоже не видел. Косяки желающих сдать не шибко качественные купюры идут, но, как слышат, что за их купюру дисконт в 15%, все почему-то гордо уходят с возгласом: "Да у меня в обменке ща возьмут и по курсу лучше, чем у вас за новые!"
Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків із 65 діючих. Серед рекомендованих банків найменша вартість інкасо - у Райффайзен Банку (10%), а максимальна в одеського МТБ Банку (50%). Середня - 12-15%. У переліку, зокрема:
Райффайзен Банк — 10% суми; ПУМБ — 12% суми; Акордбанк — 15% суми; Кредобанк — 15% суми (мінімум 350 грн); Перший інвестиційний банк — 15% суми; Укрексімбанк (послуга припинена) — 20% суми; МТБ Банк — 50% суми.
Я так понимаю, что речь о тех, кто ему на инкассо сдаёт при том, что Аккорд в соседнем доме? Так-то никто не запрещает устанавливать тариф хоть в 146% Рынок решает. Ни разу не видел, чтобы в МТБ кто-то на инкассо сдавал. Правда, в Аккорде тоже не видел. Косяки желающих сдать не шибко качественные купюры идут, но, как слышат, что за их купюру дисконт в 15%, все почему-то гордо уходят с возгласом: "Да у меня в обменке ща возьмут и по курсу лучше, чем у вас за новые!"