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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1722172317241725

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 08:06

  greenozon написав:НБУ звіріє
нові закони, нові захмарні штрафи для банків...
очевидно що банки почнуть щільніше моніторити нас, клієнтів
корчое буде цікаво

https://minfin.com.ua/ua/2023/07/06/108423198/

Повністю відмовитися від банківських послуг неможливо , є можливість отримати переказ на пошті,все ж таки наші розумні уми не розуміють що все що дали їм західні партнери не могли зупинитися у пересічних, тільки є накази кошмарити пересічних,щоб не займалися неофіційно підприємництвом без оплати податків
sens
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“Пекельні санкції” для українських компаній: перелік із 919 юросіб

https://youcontrol.com.ua/data-research/“pekelni-sanktsiyi”-dlia-ukrayinskykh-kompaniy/

https://youcontrol.com.ua/data-research ... -kompaniy/
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:31

  Andey написав:Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка

та в будь-який, вони ж всі під Фондом -- 100% харантія анлім вкладу!
Мені подобаються Юнекс (19.75%) і Акорд (19%), а можна і Глобус (21%)...
Ще і бонуси від МінФіну прихопить

Зображення

ПС. Можна ще і в Альянс заглянути, у них там 14.5+4.5= 19% на 3 міс. Але новачки не зразу можуть здужати умови самого карткового обслуговування у цьому банку :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 07:19

  Amethyst написав:
  Andey написав:Панове, підкажіть будь ласка в який банчик можна покласти гривню на 3 місяці? крітерії відносна надійність та висока % ставка

та в будь-який, вони ж всі під Фондом -- 100% харантія анлім вкладу!
Мені подобаються Юнекс (19.75%) і Акорд (19%), а можна і Глобус (21%)...
Ще і бонуси від МінФіну прихопить

Зображення

ПС. Можна ще і в Альянс заглянути, у них там 14.5+4.5= 19% на 3 міс. Але новачки не зразу можуть здужати умови самого карткового обслуговування у цьому банку :wink:

На додачу Кредит-дніпро, Український банк реконструкції і розвитку,банк Фамільний,банк Індустріал. Більше там де є
sens
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Може і не зовсім по темі , але і про банки теж...Міністерство соц політики готовить зміни у порядку призначення виплат для ВПО(внутрішньо переміщені особи) : а саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн. Питання в чому, у нас закон про банківську таємницю вже не діє?
Incasso
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:16

Incasso інкасо а ви задайте ваше питання отримувачам субсидій яких років 3-4 тому теж почали позбавляти грошових виплат саме з цієї ж причини. Тут справа в тому що сама БТ не означає що ніхто ніколи її не отримає. Річ у тому що законом передбачено як саме поняття банківської таємниці так і порядок її розкриття перед тими органами яким дано право на її отримання за законом. Ось саме тому бт по отримувачам впо і буде розрита на вимогу органів соціального захисту (вірніше того органу якому вони підпорядковані). І все закон про бт дотримано.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:13

капєць зажрались деякі...


Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків із 65 діючих.
Серед рекомендованих банків найменша вартість інкасо - у Райффайзен Банку (10%), а максимальна в одеського МТБ Банку (50%). Середня - 12-15%. У переліку, зокрема:

Райффайзен Банк — 10% суми;
ПУМБ — 12% суми;
Акордбанк — 15% суми;
Кредобанк — 15% суми (мінімум 350 грн);
Перший інвестиційний банк — 15% суми;
Укрексімбанк (послуга припинена) — 20% суми;
МТБ Банк — 50% суми.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:42

  greenozon написав:капєць зажрались деякі...
Акордбанк — 15% суми;
МТБ Банк — 50% суми.

Я так понимаю, что речь о тех, кто ему на инкассо сдаёт при том, что Аккорд в соседнем доме? Так-то никто не запрещает устанавливать тариф хоть в 146% Рынок решает. Ни разу не видел, чтобы в МТБ кто-то на инкассо сдавал. Правда, в Аккорде тоже не видел. Косяки желающих сдать не шибко качественные купюры идут, но, как слышат, что за их купюру дисконт в 15%, все почему-то гордо уходят с возгласом: "Да у меня в обменке ща возьмут и по курсу лучше, чем у вас за новые!"
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:46

НБУ все розрулив?

  greenozon написав:капєць зажрались деякі...


Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків із 65 діючих.
Серед рекомендованих банків найменша вартість інкасо - у Райффайзен Банку (10%), а максимальна в одеського МТБ Банку (50%). Середня - 12-15%. У переліку, зокрема:

Райффайзен Банк — 10% суми;
ПУМБ — 12% суми;
Акордбанк — 15% суми;
Кредобанк — 15% суми (мінімум 350 грн);
Перший інвестиційний банк — 15% суми;
Укрексімбанк (послуга припинена) — 20% суми;
МТБ Банк — 50% суми.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:46

Матрацніки на вихід

  moveton написав:
  greenozon написав:капєць зажрались деякі...
Акордбанк — 15% суми;
МТБ Банк — 50% суми.

Я так понимаю, что речь о тех, кто ему на инкассо сдаёт при том, что Аккорд в соседнем доме? Так-то никто не запрещает устанавливать тариф хоть в 146% Рынок решает. Ни разу не видел, чтобы в МТБ кто-то на инкассо сдавал. Правда, в Аккорде тоже не видел. Косяки желающих сдать не шибко качественные купюры идут, но, как слышат, что за их купюру дисконт в 15%, все почему-то гордо уходят с возгласом: "Да у меня в обменке ща возьмут и по курсу лучше, чем у вас за новые!"
sens
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